В Казани водитель автобуса помог родителям найти пропавшего ребенка. Как рассказали в Ассоциации АТП РТ, жительница города с ребенком пошла в магазин, пока женщина расплачивалась на кассе, мальчик пропал. По камерам наблюдения удалось установить, куда он ушел.

Выяснилось, что ребенок увидел автобус №19 и зашел в салон, где его заметил водитель Ильдар Гильманов. Он подошел к юному пассажиру, чтобы выяснить, почему он один, но тот не мог написать свое имя и адрес, а также не разговаривал. Тогда водитель решил позвонить в полицию и сообщить о мальчике.

Когда мама потерявшегося обратилась в правоохранительные органы, ей сообщили: ее сын найден, с ним все в порядке. Как пояснила женщина, у ребенка аутизм. Он интересуется автобусами, поэтому, выйдя на улицу и увидев транспорт, он сел в него.

Жительница Казани написала в адрес водителя благодарность, а руководство Республиканского автовокзала №7 наградило водителя премией в 3 тысячи рублей.