В РТ появятся новые виды наказаний за коррупционные преступления

На днях Институт региональных проблем выпустил рейтинг криминогенности регионов. Согласно исследованию,

количество коррупционных преступлений в Татарстане увеличилось на 75%.

19 ноября в Казани состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике коррупционных проявлений в органах местного самоуправления.

На пресс-конференции выступили главы районов Татарстана и главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Главный советник отдела антикоррупционных проверок поведал о грядущих поправках в законы о коррупции.

Как отметил Салават Рахимов, 27 ноября в Госсовете рассмотрят новую градацию дисциплинарных взысканий для лиц, занимающих муниципальные должности. К увольнению с утратой доверия смогут добавиться новые дисциплинарные взыскания: предупреждение, запрет на занятие должности, запрет исполнять определенные полномочия на соответствующий период.

Кроме того, в Госсовете рассмотрят возможность освобождения сельских депутатов от предоставления сведений о доходах.

"Раньше все депутаты сельских поселений, вне зависимости от того, получают они заработную плату или нет, должны были предоставлять сведения о доходах. Сейчас, если депутат не совершает крупных расходов, он уже не обязан будет предоставлять сведения о доходах. Подчеркиваю: это касается именно сельских поселений и тех депутатов, кто работает на непостоянной профессиональной основе", - сообщил Рахимов.

В ходе конференции прозвучал вопрос о самом коррупционном районе Татарстана. Утверждать, что коррупции больше там, где ее больше выявляют, было бы неверным, отметил Салават Рахимов. Такие факты говорят о хорошей работе органов, отвечающих за выявление коррупции.

Главы районов сообщили, как они борются с коррупцией. Во всех районах организованы специальные комиссии. Глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов отметил важность работы государственной информационной системы РТ "Народный контроль". Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов рассказал, что по Новошешминскому району установлены "Ящики гласности", куда жители района направляют свои жалобы. Глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин отметил электронный проект "Открытый Татарстан" и программу "Электронный детский сад", позволяющие искоренять коррупционные риски.

Следующая встреча руководителей муниципалитетов и журналистов состоится 26 ноября.