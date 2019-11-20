Перевозчики Казани сняли видео о продаже автобусов под похоронный марш

Перевозчики Казани продолжают продавать автобусы. Семь транспортных средств уже продали ПАТП №2 и КПАП-7, об этом сообщили в АТП РТ. Видеоинтервью с владельцами автобусов в ассоциации озвучили похоронным маршем.

И.о. заместителя директора ПАТП №2 Минзуфар Сайфутдинов рассказал, что четыре автобуса отправятся в Красноярск, один в Новосибирск, за них уже внесли задаток. «Остаемся без резерва. Если машины будут ломаться на линии, уже менять нечем будет», - отметил Сайфутдинов.

Автобусы, работающие на 74-м и 28-м маршруте продает КПАП-7, рассказал директор Ильдар Мухаметов.

«В пятницу уже заберут. Один автобус, который 74-й мог еще два года проездить по условиям конкурса, а второй мог отъездить еще четыре года. Ситуация на сегодняшний день такая, вынуждены продавать. С Вологды приехали, забрали. Продали, можно сказать, за бесценок».

Он отметил, что изначально планировалось довести количество автобусов на 74-м маршруте до 12, чтобы сделать 10-минутный интервал между ними. «Значит, не получится, так и будут через 15 минут ездить».

Напомним, о продаже автобусов казанские перевозчики заявили на прошлой неделе. Такое решение было принято после получения писем от поставщиков о подорожании топлива.