«Нужно как-то выживать». Казанские перевозчики начали продавать свои автобусы

После получения писем от поставщиков о подорожании топлива часть частных казанских перевозчиков выставила свои новые автобусы на продажу.

«Да мы понимаем, что на маршрут из-за этого может выйти меньше автобусов. Поймите и нас, нам нужно как-то выживать», - сообщил Руслан Юсупов, заместитель директора «Байлык №3».

По его словам, перевозчики надеются, что комитет по тарифам Татарстана решит компенсировать за проезд льготников не 18 рублей, а 27. «Министр финансов РТ в ответе на наше обращение дал нам надежду. Он готов платить полным рублем за льготников, если такое решение примет комитет по тарифам. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время».

Он также отметил, что встреча с потенциальными покупателями выставленных на продажу автобусов запланирована на следующую неделю.

«Сегодня автотранспортные предприятия думают как выжить, а их загоняют в пропасть. В автотранспортные предприятия начали поступать письма от поставщиков топлива. Поставщик настаивает на пересмотре договора на поставку в сторону увеличение цен. ПАТП нужно найти необходимые средства, иначе автобусы на улицах Казани встанут», - прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ранее перевозчики уже сообщали о том, что в связи с ростом цен на топливо в городе может подорожать проезд. Сейчас компания-перевозчик в среднем получает за пассажира 22 рубля, так как за каждого льготника бюджет компенсирует только 18 рублей из 27.