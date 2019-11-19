В Казани ограничили движение на нескольких улицах

С сегодняшнего дня, 19 ноября, в Казани ограничили движение по улице Копылова. Дорога будет закрыта до 5 декабря на участке возле первого корпуса здания №1а, здесь будут строить газопровод. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Также в Исполкоме сообщили, что продлили ограничение движения по улицам Таймырская и Рыночная. Здесь дороги откроют в следующий вторник, 26 ноября.

На Таймырской движение ограничено на перекрестке с улицей Рыночная. На Рыночной – на участке от дома №30 до дома №10. Здесь перекрытие дороги связано с прокладкой водопровода.