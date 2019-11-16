«А все ли хорошо в Казани?» Перевозчики ответили на критику Варламова

Блогер Илья Варламов прокомментировал видео из Казани, где пассажиры садятся в автобус прямо посреди дороги. Инцидент произошел на остановке «Площадь Тукая» возле ТЦ «Кольцо».

«Меня часто упрекают в том, что отзываюсь о Казани исключительно положительно. Но может ли быть всё хорошо в городе, где автобус ходит не по выделенной полосе и высаживает пассажиров по центру многополосной дороги? Я очень люблю Казань (как и Екатеринбург), но нет предела совершенству», - отметил Варламов. «А все ли хорошо в Казани», - так назвал свой пост блогер.

Он надеется, что комитет по транспорту Казани примет меры, чтобы подобное «безобразие» больше не повторилось.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков заявил, что запись с видеорегистратора автобуса, попавшего на видео, снята и будет изучена. Он предполагает, что водитель мог открыть двери на дороге из-за затора, образовавшегося перед остановкой. По его словам, в Ассоциацию уже поступали просьбы от пассажиров, которые говорят, что автобусам тяжело подъехать к этой остановке по пятницам.

Темляков заявил, что перевозчики готовы оперативно принять меры вместе с Госавтоинспекцией, чтобы сделать наш городе удобнее как для пассажиров, так и для водителей.