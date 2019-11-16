Журналист из Казани сыграл в «Поле Чудес» и подарил Якубовичу костюм пчеловода

Журналист Ленар Закиров из пресс-службы парламента Татарстана сыграл в «Поле Чудес». Программа вышла в эфир накануне, 15 ноября. Мужчина подарил Леониду Якубовичу мед от своего друга-пасечника и костюм пчеловода.

Ленар Закиров стал победителем первой тройки игроков, правильно ответив на вопрос о народных промыслах:

«В городе Ельце долгое время существовал промысел плетения шнура гаруса, который шел на отделку солдатских мундиров. Но после изменения формы русской армии спрос на гарус стал падать и его место заняло кружево, которое прославилось на весь мир. В елецком кружеве встречаются узоры типичные только для этой местности. Среди них есть жучки, паучки, жемчужинки, звездочки. А как называется узор в виде решетки». Правильным ответом была «гречишка».

Парень попал на «Поле Чудес», став победителем смс-игры.