В РТ мужчине, получившему мясорубку за спасение ребенка, сделают другой подарок

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова заявила, что лично встретиться с жителем Чистополя Денисом Чапуриным и вручит ему свой подарок. Напомним, недавно мужчина, спасший на пожаре 11-месячную девочку, получил от местной администрации мясорубку. «Щедрый» подарок вызвал возмущение в социальных сетях.

«Смелость и героизм, проявленный Денисом Чапуриным, достоин высокой оценки и большого уважения. Считаю, что к таким героическим личностям государство должно проявить особую заботу и защиту», - привела слова Ольги Павловой пресс-служба депутата.

Она также предложила Чапурину провести бесплатное лечение в санатории республиканского реацентра МЧС РТ в Казани.

Напомним, пожар в Чистополе произошел 30 октября. Горел частный жилой дом по улице Хамзина. Еще до приезда пожарных Денис Чапурин, проживающий в соседнем доме, вынес из горящего дома 11-месячную девочку, после тушения пожара при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело ее 67-летней бабушки. Сейчас жизни спасенной малютки ничего не угрожает.