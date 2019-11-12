«Щедрость зашкаливает»: В РТ мужчине, спасшему жизнь ребенка, подарили мясорубку

В Чистополе наградили Дениса Чапурина, спасшего жизнь 11-месячного ребенка на пожаре, сообщили в администрации.

Фото с награждения опубликовало издание «Чистополь-информ», с пометкой, что герою вручен подарок и благодарственное письмо. На снимке местный житель Денис Чапурин держит в руках…мясорубку. Добавим, что то же фото опубликовано на сайте местной администрации, но щедрый подарок на кадре обрезан.

«Щедрость зашкаливает», - возмущаются пользователи в соцсетях. «Сразу видно счастливое лицо обладателя мясорубки». Пользователи уверены, что Денис Чапурин заслуживает медали «За отвагу на пожаре».

Напомним, пожар в Чистополе произошел 30 октября. Горел частный жилой дом по улице Хамзина. Еще до приезда пожарных Денис Чапурин, проживающий в соседнем доме, вынес из горящего дома 11-месячную девочку, после тушения пожара при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело ее 67-летней бабушки. Сейчас жизни спасенной малютки ничего не угрожает.