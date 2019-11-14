В сети появились фото обновленного лесопарка «Лебяжье» в Казани

В аккаунте администрации Кировского и Московского районов Казани в Инстаграм появились снимки лесопарка "Лебяжье" после благоустройства.

"Комфортные эко-тропы, освещение, зоны отдыха и уютных прогулок. Процесс благоустройства ещё не завершён. Но результат уже радует. Согласны?" - спрашивают авторы у казанцев.

В комментариях пользователи отмечают: парк действительно преобразился.

"Да, катались там летом на великах, оч круто!"

"Летом это было любимое место для прогулок. Были очень удивлены благоустройством этой территории. Спасибо."

"Боже, как там становится хорошо! Лишь бы люди берегли!"

"Да, благоустройство поражает вдоль воды гуляли от леса, от места сабантуя, до деревянной дорожки, и возникла мысль, что если где-то посередине этой речки ещё сделают мостик, как в парке урицкого, станет совсем волшебно" - пишут казанцы.

Однако нашлись и граждане, которые довольны не всем: одним не хватает велодорожек, другим кажется, что деревянный настил быстро сгниет.

Добавим, что лесопарк получил награду Eurasian Parks Award всемирного конгресса World Urban Parks 2019, который проходил в Казани.