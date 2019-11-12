Дороже только в столице: Казань попала в топ-3 городов по стоимости смены шин

Казань вошла в тройку городов с самым дорогим ценником на смену резины. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса Uremont.

Рейтинг основывается на данных об услуге "Замена шин" на станциях техобслуживания в 16 городах с населением более 1 миллиона человек. Всего в исследовании участвовало 550 автосервисов. Как выяснилось, "переобуться" в Казани стоит, в среднем, 1660 рублей. С такой цифрой столица РТ вошла в топ-3 самых дорогих городов по смене шин.

При этом по стоимости услуг Казань уступила только двум столицам: в Петербурге смена шин обойдется автолюбителям в 2100 рублей, в Москве - в 2 тысячи. Дешевле всего "переобуться" оказалось в Красногорске (Московская область) - здесь услуга стоит 990 рублей, а также в Волгограде и Новосибирске - немногим более 1200 рублей.

Напомним, что ранее компания "Автодор" предложила ограничить период использования в России зимней резины.