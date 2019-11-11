В России предложили сократить время использования шипованной резины

В России предложили ограничить период использования автомобилистами шипованной резины. Например, в Центральной части страны предлагается уменьшить его до 188 дней. По действующим нормам разрешается ездить на зимней резине 273 дня в году.

Как сообщает RT, инициатива принадлежит компании "Автодор" и связана с уроном, который наносят шипованные шины дорогам. Также для уменьшения износа в компании предложили снизить скорость движения зимой до 70-80 километров в час.

При этом регионы страны смогут установить срок использования зимней резины самостоятельно в зависимости от климатических условий, а за его нарушение предполагается штрафовать водителей.