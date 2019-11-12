Минниханов встретится с министром толерантности Объединенных Арабских Эмиратов

Президент РТ прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где он примет участие во Всемирном саммите толерантности. Об этом сообщают в пресс-службе Минниханова.

Известно, что глава республики посетит открытие мероприятия и ряд сессий. Участники обсудят пути распространения ценностей терпимости на глобальном уровне, роль правительств в продвижении ценностей терпимости и братства. Также ожидаются встречи Рустама Минниханова с министром толерантности ОАЭ и принцессой Саудовской Аравии.