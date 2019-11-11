Казанец сообщил о жестоком убийстве в его доме: парень зарезал отчима

В редакцию Prokazan.ru обратился житель города с рассказом о трагедии, которая произошла у его соседей ночью 11 ноября в доме №40 по улице Даурская.

По словам собеседника издания, к соседям - семейной паре - пришел 20-летний сын в состоянии наркотического опьянения. Произошел конфликт, парень начал избивать своего отчима.

"Так как я сосед, я услышал это и побежал на помощь, выгнал этого парня. Через минут 20 он вернулся уже с ножом, начал долбиться к соседям, я вызвал сотрудников (правоохранительных органов - прим.ред.), но они не успели приехать и через 2 минуты он нанёс 3 удара заточкой своему отчиму, который позже скончался в больнице, так же нанёс 2 удара заточкой своей маме в плечо" - рассказал нам казанец, пожелавший остаться анонимным.

Также наш собеседник добавил, что убийца сбежал с места происшествия, и он хочет, чтобы преступника поскорее поймали. По поводу инцидента корреспондент Prokazan.ru сделал запрос в правоохранительные органы. Подробности пока неизвестны.