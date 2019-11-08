В Башкирии пьяный мужчина пошел искать муллу и сжег мечеть

Житель Уфы случайно сжег одну из городских мечетей. Инцидент произошел 3 ноября в микрорайоне Сипайлово на улице Ю.Гагарина, рассказали в МВД республики.

По словам подозреваемого, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо мечети, мужчина увидел, что двери здания не заперты. В помещении было темно, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание.

После того, как он ушел, начался пожар. 39-летний житель Уфы сожалеет о случившемся. Сумма ущерба устанавливается.