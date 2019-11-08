Казань вошла в топ-5 городов с высоким уровнем развития науки

Сегодня отмечается Всемирный день науки. В честь этого праздника российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей. Целью было выявить город, в котором, по мнению россиян, наиболее развита наука и технологии.

По данным опроса, Казань и Екатеринбург набрали по 11,11% голосов и заняли 4 и 5 места. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург - за него проголосовали почти 30% опрошенных, и Москва - чуть более 22% голосов.

Наименьший уровень развития науки россияне отметили в Красноярске и Уфе - за них отдали голоса менее полутора процентов пользователей.