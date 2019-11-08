Тест: узнайте, насколько вы гениальны!

Гениальностью называют необычайно высокие интеллектуальные способности или высшую творческую способность в научной или художественной деятельности. Ответьте на 13 вопросов и вы сможете выяснить уровень своей гениальности.
Гениальностью называют необычайно высокие интеллектуальные способности или высшую творческую способность в научной или художественной деятельности. Ответьте на 13 вопросов и вы сможете выяснить уровень своей гениальности.
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