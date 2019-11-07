«Ловите ее быстрее»: в Казани следят за сбежавшей лошадью

В социальных сетях сегодня появилось видео, на котором по центру Казани скачет беспризорная лошадь. Животное заметили около Кремля, оно даже попыталось прорваться на территорию, но помешал шлагбаум. Лошадь, судя по ее поведению, потерялась. Также скакун попал в объективы казанцев около парка Черное озеро.

Необычный участник дорожного движения вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей:

А как бежит грациозно

Прынц свалился где-то похоже

Ой красавчик!!!

Другие комментаторы переживали за судьбу животного и безопасность движения:

Лишь сейчас из-за этой лошадки аварии не получилось....

Главное, чтоб цыган по пути не было

А вдруг её машина собьёт?

Также казанцы выдвинули свои шутливые версии одиночной прогулки лошади по городу:

"Я устала, я ухожу" (с) Лошадь

Бежит в Кремль просить убежище

Решила оторваться по полной) - пишут горожане.

Почему лошадь оказалась одна в центре Казани, пока точно не известно. Возможно, животное вырвалось из упряжки, на которой катают гостей города.