13 объектов возле ТЦ «Тюбетейка» изымают под новый сквер

На у. Декабристов в Казани 13 объектов общей площадью более 2,7 квадратных километров изымут для сквера. Об этом говорится в постановлении исполнительного комитета. Говорится о павильонах Московского рынка около ТЦ «Тюбетейка».

В документе говорится, что участки будут выкуплены для размещения сквера.

В списке под снов попадают участки и павильоны на улице Декабристов, 131а, б, д, 133, 133 В, д, е, ж. Владельце уже предупредили об изъятии объектов в течение 7 рабочих дней. Территорию и торговые точки планируют выкупить по рыночной цене в течение 3 лет.

Говорить о появлении сквера на месте павильонов стали еще в мае 2023 года — через год после продажи Московского рынка в городе частной организации. Новые хозяева подчеркнули, что планируют сделать из базара место торговли.

Власти хотят снести ресторан Rostic’s, торговый центр «Доминанта», кафе, шашлычную, различные салоны связи, аптеку, ремонтные мастерские, магазины и микрокредитные точки. Известно, что «Тюбетейки» работы не коснутся.