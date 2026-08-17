Время за рулем в РФ грозят строго ограничить: водить разрешат 40 ч в неделю

С 1 сентября для российских водителей начнут действовать обновленные нормы рабочего времени. Министерство транспорта вводит ограничения, которые затронут таксистов, дальнобойщиков и других профессиональных водителей, пишет Парламентская газета.

По новым правилам рабочая неделя водителя не должна превышать 40 часов. Если уложиться в этот лимит невозможно, работодатель сможет применять суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

При согласии профсоюза такой учет разрешат продлевать до трех месяцев.

Обычная продолжительность смены составит 10 часов. В отдельных случаях ее можно будет увеличить до 12 часов.

Если рабочий день длится больше установленной нормы, его должны разделить на части с перерывами. На пригородных маршрутах перерыв может составлять до трех часов, на остальных — до пяти часов.

Работать по 12 часов при письменном согласии смогут таксисты, инкассаторы, водители скорой помощи, аварийных и коммунальных служб, а также сотрудники связи и телерадиокомпаний.

На пригородных маршрутах такая продолжительность смены будет возможна только при одобрении профсоюза.

Отдельные требования установлены и для отдыха. Еженедельный отдых водителя должен составлять не менее 45 часов.

Сократить его до 24 часов работодатель сможет только один раз в две недели. При этом недостающие часы отдыха нужно будет компенсировать в течение трех недель.

Исключения предусмотрены для ряда категорий работников. Среди них чиновники, международные перевозчики, сотрудники закрытых территорий, силовых структур, спасатели, медики и военные.

Эксперты отмечают, что похожие нормы уже существовали в правилах дорожного движения. Однако теперь ключевым вопросом становится реальный контроль за соблюдением ограничений и ответственность работодателей за переработки.

Ожидается, что новые требования помогут снизить усталость водителей и повысить безопасность на дорогах.

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