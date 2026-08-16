Минниханов стал гостем «Дома первых» в Нижнекамске

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в нижнекамском молодёжном центре «Дом первых» и прямо там присоединился к акции «Помоги собраться в школу». 25 будущих первоклассников получили укомплектованные портфели. Главу республики сопровождал руководитель района Радмир Беляев.

Пространство носит имя Ильдуса Садыкова — человека, который много сделал для становления Нижнекамска. При нём в городе появились промышленные предприятия, школы, детсады и объекты культуры. У входа Раиса встречала внучка Ильдуса Харисовича — Гульнара.

Центр разместили в бывшем Дворце детского творчества после капитального ремонта. Обновили кровлю и фасад, модернизировали инженерные системы, отделали помещения и благоустроили территорию. На это ушло более 300 миллионов рублей.

«Дом первых» задуман как площадка для подростков: здесь можно воплощать идеи, развивать способности и навыки для общественной деятельности. Пространство объединяет допобразование и «Движение первых». Минниханов осмотрел театральную студию, хореографический зал, коворкинг, игровую, арт-мастерскую, студию звукозаписи и медиацентр, пообщался с детьми и педагогами.

Руководитель республики оценил объект положительно и заметил: важно, чтобы после уроков дети шли в такие места — заниматься спортом, творчеством, осваивать новое. По его словам, в центре должна царить живая атмосфера. В тот же день 25 будущих первоклассников получили портфели со всеми нужными канцелярскими принадлежностями.