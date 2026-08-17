Новости Казани

Uma2rman выступят хедлайнерами Дня Татарстана в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Хедлайнером Дня Татарстана в Казани станет группа Uma2rman. О таком музыкальном подарке горожанам на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов. Праздник развернется у Центра семьи «Казан»: старт в 15:00, финал в 22:00. В этом году событие впервые пройдет в формате единого фестиваля.

На одной сцене выступят артисты Казанской филармонии, Гузель Уразова и участники трибьюта Ильхаму Шакирову. Музыкальная программа — не единственное развлечение. Днем для гостей будут работать интерактивные зоны: бесплатная проверка зрения, занятия йогой, диджей-сеты и настольные игры. Рядом откроется маркет с продукцией более 20 местных брендов — дизайнеров, ремесленников и производителей.

Завершит программу открытая городская дискуссия о развитии Казани и создании комфортной городской среды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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