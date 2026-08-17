European Journal of Nutrition: кофеманы имеют меньше висцерального жира
Ученые из Университета Оулу установили связь между регулярным употреблением кофе и особенностями состава тела, а также гормонального фона. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.
Специалисты изучили данные 2264 жителей Финляндии в возрасте 46 лет. Исследователи сравнили показатели людей с разным уровнем потребления кофе.
Оказалось, что индекс массы тела у тех, кто пил больше кофе, не отличался от показателей остальных участников. При этом общий и висцеральный жир у них был ниже, а мышечная масса — выше.
Также у любителей кофе выявили более низкий уровень аминокислот, которые связывают с инсулинорезистентностью и повышенным риском развития диабета второго типа.
У мужчин, чаще употреблявших кофе, ученые отметили более благоприятные показатели обмена глюкозы и инсулина. Кроме того, у них были выше общий тестостерон и уровень белка, связывающего половые гормоны.
У женщин изменения гормонального фона оказались менее заметными.
Авторы работы подчеркнули, что исследование показывает только связь между употреблением кофе и рядом показателей организма. Оно не доказывает, что именно кофе стал причиной таких различий.
При этом полученные результаты могут помочь объяснить, почему в более ранних научных работах кофе связывали с меньшим риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие вещества в составе напитка могут отвечать за выявленные эффекты.
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