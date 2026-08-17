Уехавших в США бардов Никитиных хотят признать иноагентами

Бардов Татьяну и Сергея Никитиных предложили проверить и признать иностранными агентами. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов после высказываний музыкантов о якобы возвращении сталинских времен, сообщает «Абзац».

Резяпов заявил, что артисты, уехавшие в США, по его мнению, перешли от критики России к поддержке ее противников. Он также напомнил об участии супругов в зарубежных фестивалях.

По словам общественника, средства от некоторых таких мероприятий могли направляться на поддержку ВСУ. В связи с этим он считает необходимым провести проверку деятельности Никитиных.

Резяпов также заявил, что известность, образование и признание барды получили в России. При этом, по его словам, они продолжают выступать перед русскоязычной аудиторией за рубежом и делать антироссийские заявления.

Движение «Ветераны России» уже направило обращение в правоохранительные органы. В нем общественники попросили проверить деятельность артистов.

Ранее Лию Ахеджакову также предлагали проверить на иностранное финансирование и признать иностранным агентом. Инициаторы обращения выступили за дополнительные ограничения для уехавших за границу артистов, если основания для такого статуса подтвердятся.

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