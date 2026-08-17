Райля Якупова стала новым начальником управления соцзащиты Набережных Челнов

Новым начальником управления соцзащиты Набережных Челнов стала Райля Якупова. До назначения она занимала пост заместителя руководителя, а в структуре работает не первый год. Ее представил мэр города Наиль Магдеев на утреннем совещании.

Впрочем, карьера Якуповой началась гораздо раньше — с должности главного специалиста. Магдеев назвал ее опытным специалистом, подчеркнув, что она прошла все ступени служебной лестницы. На посту Якупова сменила Ленара Шакирова, руководившего управлением с 2023 года.

Напомним, что на этой неделе также стало известно: Оксана Саргина возглавила Госкомитет Татарстана по туризму. Ранее она работала заместителем директора по развитию туризма и рекреации в фонде «Институт развития городов региона». Следите за новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.