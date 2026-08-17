Верховный суд назвал условия возврата задатка за квартиру

Отказ банка в выдаче ипотечного кредита сам по себе не дает покупателю безусловного права вернуть задаток по предварительному договору. К такому выводу пришел Верховный суд России при рассмотрении спора супругов из Калининградской области с продавцами квартиры, сообщает Верховный суд России.

В пресс-службе суда отметили, что отказ банков в предоставлении ипотеки не означает объективную невозможность исполнить возникшие обязательства.

Спор возник после заключения предварительного договора уступки права требования на жилое помещение. Покупатели внесли часть суммы, а оставшиеся деньги планировали выплатить, в том числе за счет кредитных средств.

Позднее банк отказал супругам в выдаче ипотеки. После этого они потребовали вернуть внесенный задаток.

Суды трех инстанций поддержали покупателей. Они указали, что основная сделка не была заключена по обстоятельствам, не зависящим от сторон.

Продавцы не согласились с такими выводами и обжаловали судебные акты в Верховном суде.

ВС обратил внимание на условия договора. В нем было указано, что покупатели могли использовать для оплаты как заемные, так и собственные средства.

Кроме того, стороны не закрепили в договоре конкретный вид кредита, за счет которого должна была быть оплачена сделка.

Верховный суд отменил прежние решения и направил дело на новое рассмотрение. При повторном разбирательстве нижестоящим судам предстоит заново оценить обстоятельства спора и условия заключенного договора.

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