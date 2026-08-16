Технологии

SMIC повышает цены на выпуск чипов из-за спроса на ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC с третьего квартала повышает стоимость обработки кремниевых пластин на самых востребованных мощностях. Причина — рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.
Во втором квартале выручка SMIC впервые превысила $3 млрд, а прибыль, относящаяся к акционерам, выросла втрое, достигнув $479,2 млн. Компания отгрузила 2,9 млн пластин — на 14% больше, чем кварталом ранее, при этом средняя цена пластины поднялась на 5,7%.

Ежемесячные производственные мощности достигли 1,1 млн пластин, загрузка составила 93,7%. За квартал SMIC добавила 8 тыс. пластин ежемесячной мощности в формате 12 дюймов.
Около 90% выручки пришлось на Китай. На третий квартал компания прогнозирует рост выручки на 2–4%. Подробности сообщает Ferra.ru.

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