SMIC повышает цены на выпуск чипов из-за спроса на ИИ
Крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC с третьего квартала повышает стоимость обработки кремниевых пластин на самых востребованных мощностях. Причина — рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.
Во втором квартале выручка SMIC впервые превысила $3 млрд, а прибыль, относящаяся к акционерам, выросла втрое, достигнув $479,2 млн. Компания отгрузила 2,9 млн пластин — на 14% больше, чем кварталом ранее, при этом средняя цена пластины поднялась на 5,7%.
Около 90% выручки пришлось на Китай. На третий квартал компания прогнозирует рост выручки на 2–4%. Подробности сообщает Ferra.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец