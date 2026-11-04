Врач-терапевт Чернышова: заражение двумя штаммами гриппа грозит мутацией

В России на фоне сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями существует вероятность одновременного заражения разными разновидностями вируса гриппа. Такое состояние способно осложнить течение болезни и увеличить риск тяжелых последствий для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По словам специалиста, во время сезонных вспышек обычно преобладает один из циркулирующих вариантов вируса. Однако медицинской практике известны случаи, когда в организм человека одновременно попадают возбудители нескольких разновидностей гриппа.

В частности, возможно сочетанное заражение гонконгским и свиным гриппом. Подобное состояние называют смешанной инфекцией.

Чернышова пояснила, что главная опасность заключается в возможном усилении неблагоприятного воздействия вирусов на организм. При одновременном инфицировании могут возникать осложнения, характерные для каждого из возбудителей.

В результате заболевание способно протекать тяжелее, чем при заражении только одним вариантом гриппа.

Почему заражение двумя вирусами может быть опасным

Помимо повышенной вероятности осложнений, врач обратила внимание на особенности самих возбудителей заболевания.

При одновременном присутствии разных вирусов гриппа в организме существует возможность обмена генетическим материалом.

Такой процесс способен происходить, когда различные варианты вируса заражают одни и те же клетки. В результате перераспределения генетических участков могут образовываться новые сочетания вирусных свойств.

Однако подобное развитие событий не является обязательным последствием каждого случая двойного заражения.

Чем опасен гонконгский грипп

Отдельно Надежда Чернышова рассказала об особенностях гонконгского гриппа, который может сопровождаться выраженными симптомами и осложнениями.

По словам врача, этот вариант заболевания способен тяжелее переноситься пациентами и оказывать неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Среди характерных проявлений специалист выделила значительное повышение температуры тела, иногда приближающееся к 40 градусам.

Также у заболевших могут наблюдаться сильная слабость, выраженная интоксикация, болезненные ощущения в мышцах и ломота во всем теле.

Особое внимание врач обратила на риски для людей пожилого возраста.

У таких пациентов грипп способен провоцировать серьезные осложнения со стороны сердца и сосудов, в том числе повышать вероятность инфаркта и инсульта.

При этом тяжесть заболевания зависит не только от разновидности вируса, но и от общего состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний.

Какие осложнения может вызвать свиной грипп

Другой распространенный вариант вируса, известный как свиной грипп, также представляет опасность для здоровья.

Чернышова отметила его способность быстро распространяться среди населения. При неблагоприятном течении заболевание может сопровождаться серьезными осложнениями, включая воспаление легких.

Особенно опасными могут оказаться ситуации, когда свиной грипп сочетается с другими инфекциями.

По словам специалиста, развитие пневмонии в таких обстоятельствах способно привести к быстрому ухудшению состояния пациента.

Таким образом, одновременное заражение несколькими разновидностями гриппа требует особого внимания из-за возможного тяжелого течения болезни и риска осложнений.

Надежда Чернышова подчеркнула, что такие случаи встречаются, хотя во время сезонных эпидемий обычно преобладает один вариант вируса. Опасность представляет не только воздействие нескольких возбудителей на организм, но и возможность обмена генетическим материалом между ними.

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