58% работающих россиян ждут индексацию зарплаты в 2027 году — максимум с 2020 года

Большинство работающих граждан России надеются на увеличение заработной платы в следующем году. Согласно результатам исследования, 58% сотрудников рассчитывают на повышение оклада или его индексацию в 2027 году. Такой уровень ожиданий стал максимальным за последние шесть лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование службы поиска работы.

Для сравнения, в 2020 году увеличения заработка ожидали только 36% опрошенных. Таким образом, за шесть лет доля работников, рассчитывающих на прибавку, выросла на 22 процентных пункта.

Наибольшие надежды на улучшение материального положения связывает с предстоящим годом молодежь. Среди трудоустроенных россиян младше 35 лет повышения зарплаты ожидают 65% респондентов.

Мужчины несколько чаще женщин предполагают, что работодатели пересмотрят размер их доходов. Среди представителей мужского пола положительных изменений ждут 59%, тогда как среди женщин этот показатель составляет 56%.

Заметные ожидания зафиксированы и среди специалистов с ежемесячной зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей. В данной категории на увеличение выплат рассчитывают 64% участников исследования.

Опрос проводился в октябре 2026 года. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних трудоустроенных жителей России, представляющих 383 населенных пункта.

Как работодатели повышали зарплаты в 2026 году

Несмотря на высокие ожидания сотрудников, финансовые возможности предприятий постепенно сокращаются. Компаниям становится труднее сохранять прежнюю скорость увеличения расходов на оплату труда.

Согласно сведениям службы «Банк данных зарплат», свыше 54% российских работодателей уже пересмотрели заработную плату персонала в течение 2026 года.

Еще примерно пятая часть организаций намерена провести индексацию до завершения декабря. При этом средняя прибавка к заработку сотрудников составила около 10%.

Эксперты связывают ограничения в возможностях работодателей с увеличением производственных и других расходов. Предприятия вынуждены внимательнее подходить к распределению средств, в том числе предназначенных для оплаты труда.

В результате повышение зарплат в 2027 году может затронуть не всех работников одинаково. Специалисты предполагают, что компании будут прежде всего стремиться удержать сотрудников, обладающих востребованными профессиональными навыками.

Кому могут повысить зарплату в 2027 году

По оценкам участников рынка труда, наиболее благоприятные перспективы сохраняются у работников специальностей, в которых работодатели испытывают недостаток квалифицированных кадров.

В числе таких сотрудников эксперты выделяют опытных рабочих, инженерно-технический персонал, медицинских специалистов и квалифицированных работников сферы информационных технологий.

Именно необходимость сохранять профессиональные коллективы может стать одной из главных причин пересмотра заработных плат в следующем году.

При этом отдельные работодатели уже начали планировать предстоящую индексацию. По имеющимся данным, около 16,5% организаций предусмотрели повышение выплат персоналу в первом квартале 2027 года.

Однако специалисты предупреждают, что общая динамика роста зарплат может оказаться более сдержанной, чем в предыдущие периоды. Компании продолжат учитывать собственное финансовое положение и увеличение текущих затрат.

Таким образом, хотя большинство опрошенных работников рассчитывает на прибавку в 2027 году, фактическое повышение доходов будет зависеть от возможностей конкретного работодателя, ситуации в отрасли и востребованности специалистов.

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