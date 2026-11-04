«ЛизаАлерт»: лыжные прогулки в легкой одежде повышают риск пропажи людей

Катание на лыжах зимой может обернуться серьезной опасностью для взрослых и детей, особенно если человек отправляется на прогулку в легкой спортивной одежде. При внезапном ухудшении погоды, травме или проблемах со здоровьем лыжник рискует быстро оказаться в критическом положении. Об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, сообщает ТАСС.

По словам руководителя поисковиков, лыжные прогулки относятся к числу распространенных обстоятельств, при которых люди могут пропасть в зимний период. Особую обеспокоенность вызывают случаи с несовершеннолетними, поскольку именно дети часто оказываются участниками подобных происшествий.

Главным фактором риска Сергеев назвал особенности экипировки любителей лыжного спорта. Во время активного движения человек выделяет много тепла, поэтому предпочитает надевать относительно легкую одежду, которая не мешает свободно передвигаться.

Однако такое снаряжение может оказаться недостаточным, если лыжник неожиданно вынужден остановиться и длительное время находиться на морозе.

Почему легкая одежда становится опасной зимой

Григорий Сергеев объяснил, что при интенсивной физической нагрузке организм производит большое количество тепла. Именно поэтому дополнительные теплые вещи во время быстрого передвижения на лыжах могут создавать неудобства.

Ситуация резко меняется, если человек больше не может продолжать движение.

Причиной вынужденной остановки может стать полученная травма, внезапное ухудшение самочувствия или резкая перемена погодных условий.

Отдельную угрозу представляют снежные бураны, во время которых лыжнику становится значительно сложнее ориентироваться и продолжать путь.

Кроме того, непредвиденное происшествие непосредственно на трассе, в том числе занос лыжи, способно привести к ситуации, когда человек не сможет самостоятельно добраться до безопасного места.

В таких обстоятельствах легкая спортивная одежда перестает обеспечивать достаточную защиту от холода.

По словам руководителя «ЛизаАлерт», при возникновении подобных происшествий у спасателей остается крайне ограниченное время, чтобы обнаружить человека и оказать ему необходимую помощь.

Почему дети находятся в особой группе риска

Григорий Сергеев подчеркнул, что значительная часть подобных чрезвычайных ситуаций связана именно с несовершеннолетними.

Дети, отправляющиеся на лыжные прогулки, также могут оказаться в опасности из-за травм, неблагоприятной погоды или неожиданного ухудшения состояния здоровья.

При этом использование облегченной экипировки делает длительное пребывание на морозе особенно рискованным в случае вынужденной остановки.

Руководитель поискового отряда обратил внимание на то, что при обычном катании легкая одежда может быть вполне удобной. Однако при возникновении непредвиденных обстоятельств ее недостаточная теплозащита становится серьезной проблемой.

Именно поэтому случаи исчезновения лыжников в зимний период требуют оперативного проведения поисково-спасательных мероприятий.

Таким образом, Григорий Сергеев предупредил, что даже привычная лыжная прогулка может закончиться опасным происшествием. Главные риски связаны с внезапными травмами, изменением погоды и недостаточной защитой от холода при прекращении движения.

Особенно серьезную угрозу такие обстоятельства представляют для детей, которые, по наблюдениям поисковиков, нередко оказываются участниками подобных случаев.

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