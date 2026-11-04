Новости Казани

Гостей из исламских стран планируют пригласить на энергофорум в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Раис Татарстана предложил пригласить страны ОИС...

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к форуму «ЭНЕРГОПРОМ», которое в режиме видео-конференц-связи провел министр энергетики России Сергей Цивилев. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Мероприятие в 2027 году запланировано с 31 марта по 2 апреля в «Казань Экспо». В этом году форум впервые получил федеральный статус: в деловой программе участвовали более 70 крупных отраслевых компаний из 17 регионов России, а также из Белоруссии, Азербайджана и Киргизии, всего собралось свыше 6 тысяч человек.

Минниханов предложил расширить географию будущего форума, пригласив на него членов Организации исламского сотрудничества и представителей стран Центральной Азии. Он поручил в ближайшее время составить дорожную карту и разработать план мероприятий. «Вся энергетика работает на большую промышленность, поэтому примечательно, что в следующем году в организации будет задействован потенциал Минпромторга России», — отметил раис.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркнул, что форум позволит представить отечественные разработки для обеспечения технологического суверенитета. Ключевым событием станет День поставщика ТЭК, который поможет бизнесу найти партнеров и выстроить кооперационные цепочки. Сергей Цивилев добавил, что в течение месяца необходимо определить состав зарубежных участников и разослать приглашения. По его словам, «ЭНЕРГОПРОМ» привлекает все больше гостей из дружественных стран и становится площадкой для профессионального диалога.

В рамках форума пройдут переговоры с рядом государств и очередное заседание Госсовета по направлению «Энергетика». «Отдельное внимание уделим энергоэффективности. И, конечно, продолжим разговор с молодежью о Русской инженерной школе — эти встречи уже стали доброй традицией форума», — заключил Цивилев.

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