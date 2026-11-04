Половина инфарктов может случаться без предупреждения: что важно знать россиянам

Серьезные заболевания сердца и сосудов могут длительное время протекать без заметных признаков. Примерно половина случаев инфаркта миокарда возникает у людей, которые ранее не ощущали характерных симптомов сердечных заболеваний. При этом опасность сохраняется даже при относительно небольшом сужении артерий. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2026», сообщает «Комсомольская правда».

По словам специалиста, отсутствие жалоб на самочувствие не всегда означает, что сердечно-сосудистая система находится в хорошем состоянии. Некоторые патологические процессы развиваются постепенно и могут оставаться незамеченными до возникновения тяжелых осложнений.

Почему инфаркт может произойти без предупреждения

Одной из наиболее серьезных угроз кардиолог назвал нестабильные атеросклеротические бляшки. Такие образования возникают на стенках кровеносных сосудов и не обязательно приводят к выраженному нарушению кровотока.

Бойцов обратил внимание, что опасные изменения способны присутствовать даже в артериях, просвет которых уменьшился менее чем на 50%.

Главная проблема заключается в возможности повреждения поверхности бляшки. В результате может образоваться тромб, который перекрывает движение крови по сосуду. Если кровоснабжение сердечной мышцы прекращается, возникает инфаркт миокарда.

При этом стандартные обследования не всегда позволяют своевременно обнаружить подобные изменения.

Какие обследования помогают выявить опасные изменения

Для более подробного изучения состояния сосудов специалисты используют современные методы медицинской диагностики.

В частности, Сергей Бойцов отметил возможности мультиспиральной компьютерной томографии. Такое исследование помогает обнаруживать атеросклеротические изменения, которые могут оставаться незаметными при других способах обследования.

По словам кардиолога, своевременное выявление потенциально опасных бляшек и проведение соответствующего лечения способны существенно уменьшить вероятность тяжелых осложнений.

Специалист сообщил о результатах исследования, в котором воздействие на подобные образования сопровождалось двукратным снижением риска инфаркта и смерти.

При этом необходимость компьютерной томографии и выбор дальнейшего лечения должны определяться врачом с учетом индивидуального состояния пациента.

Какие привычки повышают риск заболеваний сердца

Отдельное внимание Бойцов уделил образу жизни человека. Он подчеркнул, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний во многом связано с повседневными привычками.

Среди основных неблагоприятных факторов специалист выделил курение, несбалансированное питание и недостаток двигательной активности.

На их фоне могут постепенно формироваться избыточные жировые отложения, нарушения обмена холестерина и повышенный уровень сахара в крови.

Подобные изменения создают условия для развития атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета.

По словам кардиолога, даже современные лекарственные препараты и хирургическое лечение не способны полностью устранить воздействие неблагоприятных привычек, если человек продолжает придерживаться прежнего образа жизни.

Поэтому специалист подчеркнул необходимость профилактики и контроля факторов риска наряду с медицинским лечением.

Как дистанционное наблюдение помогает контролировать давление

Еще одной важной темой выступления стала эффективность лечения артериальной гипертензии.

Бойцов отметил, что значительной части пациентов с повышенным давлением не удается достичь необходимых показателей при обычном медицинском наблюдении.

Улучшить ситуацию помогает дистанционный контроль состояния здоровья. При использовании такой системы пациент регулярно измеряет артериальное давление в домашних условиях, а результаты автоматически передаются медицинским специалистам.

Благодаря этому врач получает возможность отслеживать изменения показателей и при необходимости своевременно корректировать назначенную терапию.

По приведенным кардиологом данным, спустя шесть месяцев такого наблюдения целевых значений давления удается достичь примерно у 62% пациентов.

Кроме того, дистанционное наблюдение помогает обнаруживать случаи, когда ранее назначенные препараты перестают обеспечивать необходимый результат.

Что важно для профилактики инфаркта

Специалист напомнил, что забота о сердечно-сосудистой системе не должна ограничиваться приемом лекарств.

Важное значение имеют отказ от курения, достаточная физическая активность, рациональное питание и регулярный контроль основных показателей здоровья.

Особое внимание рекомендуется уделять артериальному давлению, содержанию холестерина и уровню глюкозы в крови.

Для жителей Брянской области, как и других российских регионов, своевременное прохождение профилактических обследований помогает выявлять заболевания на ранних стадиях.

При этом решение о необходимости дополнительных исследований, включая компьютерную томографию сосудов, должен принимать медицинский специалист.

Таким образом, Сергей Бойцов призвал обращать внимание на состояние сердца даже при отсутствии неприятных ощущений. По словам кардиолога, своевременная диагностика, контроль давления и изменение неблагоприятных привычек играют важную роль в предупреждении инфарктов и других тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

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