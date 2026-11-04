Бывший российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал намерение ряда европейских национальных команд отказаться от встреч со сборной России. По его мнению, подобные решения не должны создавать серьезных препятствий для российских спортсменов. Более того, ситуация может измениться после переговоров, которые, как предполагает Сушинский, пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом сообщает «Советский спорт».

Поводом для обсуждения стала позиция нескольких европейских хоккейных федераций, выступивших против проведения матчей с российской национальной командой. Представители этих стран заявили о готовности бойкотировать встречи в случае возвращения России на международные соревнования.

Сушинский считает, что российским хоккеистам не стоит беспокоиться из-за подобных заявлений. Он подчеркнул, что отказ соперников выходить на лед не должен становиться проблемой для отечественной сборной.

Бывший нападающий даже предположил, что при массовом отказе других команд от матчей россияне смогут занять первое место.

При этом чемпион мира полагает, что нынешняя позиция европейских государств не обязательно сохранится в дальнейшем. Он связывает возможные изменения с предстоящими международными переговорами в Объединенных Арабских Эмиратах.

По мнению Сушинского, после встреч в Абу-Даби 10 и 11 ноября отношение европейских стран к участию России в международных хоккейных соревнованиях способно заметно измениться.

Спортсмен выразил уверенность, что государства, которые сейчас выступают против российских хоккеистов, впоследствии могут начать приветствовать их возвращение.

Для описания возможной смены позиции Сушинский вспомнил советскую музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке». Он провел параллель с эпизодом картины, в котором персонажи быстро меняют свое поведение и внешний вид в зависимости от того, кто находится у власти.

Таким сравнением бывший хоккеист подчеркнул собственное представление о том, насколько стремительно могут меняться публичные заявления и решения.

Сушинский также отметил, что дальнейшее развитие событий, по его мнению, будет зависеть прежде всего от политических договоренностей.

Он убежден, что именно решения политиков могут повлиять на отношение европейских спортивных организаций к российской сборной.

Напомним, вопрос участия России в международных хоккейных турнирах вновь оказался в центре внимания после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

Однако представители ряда европейских федераций выступили против возвращения россиян и сообщили о намерении не проводить с ними матчи.

Таким образом, Максим Сушинский не считает заявления о бойкоте поводом для беспокойства. По его прогнозу, политическая обстановка может измениться, после чего европейские сборные пересмотрят свое отношение к выступлениям против российских хоккеистов.

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