Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко публично раскритиковал младшего брата Александра после появления в социальных сетях видеозаписи со спортивными наградами. Александр утверждал, что показанные медали завоевал во время выступлений по самбо и дзюдо. Однако Федор заявил, что награды принадлежат ему, сообщает «Чемпионат».
Поводом для разногласий стал ролик, на котором Александр Емельяненко демонстрирует многочисленные медали и рассказывает об их происхождении.
Спортсмен пояснил, что награды хранятся в доме матери. По его словам, такое решение было принято из-за опасений потерять памятные вещи.
Александр признался, что в противном случае мог бы давно растерять медали, поэтому предпочел оставить их у родственницы.
Однако старший брат не согласился с рассказом спортсмена.
Федор Емельяненко оставил под публикацией комментарий, в котором потребовал не трогать принадлежащие ему награды.
«Александр, занимайся спортом, не трогай мои медали и не обманывай своих фанатов!» — написал бывший чемпион мира по смешанным единоборствам.
Таким образом, Федор обвинил родственника в том, что тот представил чужие спортивные достижения как собственные.
При этом независимого подтверждения принадлежности всех показанных медалей не приводится.
Видео с наградами оказалось архивным
История получила продолжение после появления старой видеозаписи в социальных сетях.
Как уточняют спортивные издания, первоначально ролик с демонстрацией медалей был опубликован еще в июле 2018 года.
Позднее Федор Емельяненко вновь обратил внимание на запись и публично высказал претензии младшему брату.
Его комментарий вызвал обсуждение среди поклонников единоборств, поскольку отношения между родственниками уже много лет остаются напряженными.
Почему братья Емельяненко не общаются
Федор и Александр Емельяненко неоднократно публично рассказывали о разногласиях в семье.
Причинами конфликтов становились вопросы спортивной карьеры, образа жизни и личного поведения младшего брата.
Отношения особенно осложнились после уголовного дела Александра. В 2015 году суд признал его виновным в изнасиловании женщины, работавшей в его доме, и назначил наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.
Впоследствии Федор неоднократно критиковал поступки родственника.
В 2019 году он публично заявил, что больше не считает Александра частью своей жизни.
Сам Александр позднее предпринимал попытки наладить общение и приносил старшему брату извинения.
При этом спортсмен высказывал мнение, что восстановлению отношений препятствуют люди из окружения Федора.
Однако к настоящему времени о примирении братьев публично не сообщалось.
Новый спор вокруг спортивных наград вновь привлек внимание к их многолетнему конфликту.
Федор Емельяненко настаивает, что показанные Александром медали принадлежат ему. Младший брат в опубликованной записи, напротив, представлял их как собственные награды за выступления в самбо и дзюдо.
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