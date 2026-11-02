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Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко публично раскритиковал младшего брата Александра после появления в социальных сетях видеозаписи со спортивными наградами. Александр утверждал, что показанные медали завоевал во время выступлений по самбо и дзюдо. Однако Федор заявил, что награды принадлежат ему, сообщает «Чемпионат».

Поводом для разногласий стал ролик, на котором Александр Емельяненко демонстрирует многочисленные медали и рассказывает об их происхождении.

Спортсмен пояснил, что награды хранятся в доме матери. По его словам, такое решение было принято из-за опасений потерять памятные вещи.

Александр признался, что в противном случае мог бы давно растерять медали, поэтому предпочел оставить их у родственницы.

Однако старший брат не согласился с рассказом спортсмена.

Федор Емельяненко оставил под публикацией комментарий, в котором потребовал не трогать принадлежащие ему награды.

«Александр, занимайся спортом, не трогай мои медали и не обманывай своих фанатов!» — написал бывший чемпион мира по смешанным единоборствам.

Таким образом, Федор обвинил родственника в том, что тот представил чужие спортивные достижения как собственные.

При этом независимого подтверждения принадлежности всех показанных медалей не приводится.

Видео с наградами оказалось архивным

История получила продолжение после появления старой видеозаписи в социальных сетях.

Как уточняют спортивные издания, первоначально ролик с демонстрацией медалей был опубликован еще в июле 2018 года.

Позднее Федор Емельяненко вновь обратил внимание на запись и публично высказал претензии младшему брату.

Его комментарий вызвал обсуждение среди поклонников единоборств, поскольку отношения между родственниками уже много лет остаются напряженными.

Почему братья Емельяненко не общаются

Федор и Александр Емельяненко неоднократно публично рассказывали о разногласиях в семье.

Причинами конфликтов становились вопросы спортивной карьеры, образа жизни и личного поведения младшего брата.

Отношения особенно осложнились после уголовного дела Александра. В 2015 году суд признал его виновным в изнасиловании женщины, работавшей в его доме, и назначил наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.

Впоследствии Федор неоднократно критиковал поступки родственника.

В 2019 году он публично заявил, что больше не считает Александра частью своей жизни.

Сам Александр позднее предпринимал попытки наладить общение и приносил старшему брату извинения.

При этом спортсмен высказывал мнение, что восстановлению отношений препятствуют люди из окружения Федора.

Однако к настоящему времени о примирении братьев публично не сообщалось.

Новый спор вокруг спортивных наград вновь привлек внимание к их многолетнему конфликту.

Федор Емельяненко настаивает, что показанные Александром медали принадлежат ему. Младший брат в опубликованной записи, напротив, представлял их как собственные награды за выступления в самбо и дзюдо.

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