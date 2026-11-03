Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки

Картофель в Германии любят не меньше, чем в России, но готовят из него не только пюре, жаркое и запеканки. Одно из традиционных блюд — картофельные клёцки, или Kartoffelklöße. Это мягкие шарики из картофельного теста, которые отваривают в воде и подают с соусом, мясом или тушёной капустой.

У немецких клёцек существует множество региональных вариантов. В одних рецептах используют сырой картофель, в других — отварной, а иногда оба вида смешивают. Для домашнего приготовления особенно удобен вариант из картофельного пюре с яйцом и небольшим количеством муки. Клёцки получаются нежными, с приятным картофельным вкусом, и отлично заменяют привычный гарнир.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 700 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 100–130 г;

картофельный крахмал — 30 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — 1 ч. л. для теста;

молотый мускатный орех — небольшая щепотка по желанию.

Для подачи:

сливочное масло — 30 г;

свежая зелень — по вкусу;

сметана или грибной соус — по желанию.

Лучше выбирать картофель рассыпчатых сортов, который хорошо разваривается. Из него получается более сухое пюре, а значит, в тесто потребуется меньше муки.

Как приготовить немецкие картофельные клёцки

Очистите картофель, нарежьте крупными кусками и переложите в кастрюлю. Залейте водой, слегка посолите и варите после закипания примерно 20–25 минут до полной мягкости. Слейте воду и верните кастрюлю на слабый огонь на 30–60 секунд, осторожно встряхивая. Это поможет испарить лишнюю влагу. Разомните горячий картофель толкушкой до однородного пюре. Молоко добавлять не нужно. Дайте пюре остыть до тёплого состояния, чтобы яйцо не свернулось при смешивании. Добавьте сливочное масло, яйцо, соль и щепотку мускатного ореха. Перемешайте массу до однородности. Всыпьте картофельный крахмал и сначала 100 г муки. Аккуратно замесите мягкое тесто. Если оно слишком липкое и не держит форму, постепенно добавьте оставшуюся муку. Разделите тесто на 10–12 частей и сформируйте круглые клёцки влажными руками. В широкой кастрюле нагрейте подсоленную воду почти до кипения. Уменьшите огонь, чтобы вода лишь слегка колебалась, без бурного бурления. Осторожно опустите клёцки в воду небольшими партиями. Готовьте примерно 12–15 минут, в зависимости от размера. Клёцки должны стать упругими и полностью приготовиться внутри. Достаньте их шумовкой и дайте стечь воде. Полейте растопленным сливочным маслом, посыпьте зеленью и подавайте горячими.

Перед приготовлением всей партии полезно отварить одну пробную клёцку. Если она начинает распадаться, добавьте в тесто ещё немного крахмала или муки.

Почему немецкие клёцки получаются нежными

Главный секрет заключается в правильном соотношении картофеля и сухих ингредиентов.

Картофельное пюре составляет основу теста и отвечает за мягкую текстуру.

Яйцо помогает соединить ингредиенты, а мука и крахмал позволяют шарикам сохранять форму при варке.

Но если добавить слишком много муки, клёцки станут плотными и будут напоминать обычные мучные галушки.

Поэтому важно добиться мягкого теста, которое можно сформировать руками, не забивая его мукой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для картофельных клёцек лучше использовать свежесваренный картофель, из которого хорошо выпарена лишняя влага. Чем суше пюре, тем меньше муки потребуется. А перед варкой всей партии обязательно проверьте одну клёцку в горячей воде — это поможет вовремя скорректировать консистенцию теста.

Главная ошибка — слишком влажное пюре

Если картофель содержит много воды, тесто становится липким и плохо держит форму.

В такой ситуации возникает желание добавить побольше муки, но именно это часто делает готовые клёцки жёсткими.

Чтобы избежать проблемы, после варки нужно тщательно слить воду и немного подсушить картофель в горячей кастрюле.

Также не стоит добавлять в пюре молоко или сливки.

Для клёцек нужна более плотная картофельная основа, чем для обычного гарнира.

Почему клёцки нельзя варить при сильном кипении

Картофельное тесто довольно нежное, особенно если в нём немного муки.

При бурном кипении клёцки могут ударяться друг о друга и о стенки кастрюли, теряя форму.

Поэтому готовить их лучше при слабом нагреве.

Вода должна оставаться очень горячей, но не бурлить.

Так шарики постепенно прогреваются, сохраняют форму и получаются мягкими.

Зачем добавлять крахмал

В немецких рецептах картофельных клёцек крахмал используется довольно часто.

Он помогает связать влагу и сделать тесто более устойчивым.

При этом картофельный крахмал не придаёт блюду такого выраженного мучного вкуса, как большое количество пшеничной муки.

На 700 г картофеля достаточно примерно 30 г крахмала.

Если пюре получилось влажным, количество можно немного увеличить.

Можно ли использовать вчерашнее пюре

Да, но с некоторыми оговорками.

Если пюре приготовлено без большого количества молока и сливок, оно может подойти для клёцек.

Однако охлаждённая картофельная масса обычно плотнее, поэтому перед замешиванием её нужно тщательно размять.

Важно использовать только пюре, которое после приготовления своевременно убрали в холодильник.

Картофель, простоявший всю ночь при комнатной температуре, для такого блюда не подходит.

С чем немцы подают картофельные клёцки

В Германии картофельные клёцки часто выступают гарниром к мясным блюдам с подливкой.

Особенно хорошо они сочетаются с густыми соусами, поскольку их мягкая поверхность впитывает ароматную жидкость.

Популярные сочетания:

тушёная говядина с подливкой;

запечённая свинина;

грибной соус;

тушёная краснокочанная капуста;

растопленное сливочное масло с зеленью.

Для домашнего ужина можно ограничиться грибной подливкой или сметанным соусом.

Как приготовить простой грибной соус

Для дополнения к клёцкам понадобятся:

шампиньоны — 200 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сметана — 100 г;

вода — 70 мл;

сливочное масло — 20 г;

соль и перец — по вкусу.

Мелко нарежьте лук и грибы. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте шампиньоны и готовьте 5–7 минут, пока не испарится основная часть выделившейся жидкости. Уменьшите огонь, добавьте сметану и воду. Перемешайте, посолите, поперчите и прогрейте ещё 2–3 минуты без сильного кипения.

Получится нежный грибной соус, который хорошо сочетается с картофельными клёцками.

Можно ли обжарить готовые клёцки

Да, особенно если после ужина осталось несколько штук.

Охлаждённые клёцки можно нарезать ломтиками и слегка обжарить на сливочном масле до золотистой корочки.

Снаружи они станут румяными, а внутри сохранят мягкость.

Такой вариант удобно подавать с яйцом, грибами или тушёными овощами.

Но важно сначала полностью отварить клёцки, а уже потом обжаривать.

Как хранить готовое блюдо

Готовые картофельные клёцки лучше подавать сразу после варки.

Если часть осталась, дайте им немного остыть и уберите в закрытом контейнере в холодильник.

Желательно употребить их в течение 1–2 дней.

Для повторного разогрева можно ненадолго опустить клёцки в горячую воду или обжарить ломтиками на сковороде.

Немецкие картофельные клёцки — интересная альтернатива привычному пюре, жареной картошке и макаронам. Из простых ингредиентов получается нежный гарнир, который особенно хорош с грибной или мясной подливкой. Главное — хорошо подсушить картофель, не переборщить с мукой и варить клёцки без сильного кипения.

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