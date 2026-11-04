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«Моя девочка»: после критики Валиевой её публично поддержала мама

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Мама российской фигуристки Камилы Валиевой Алсу опубликовала обращение к дочери, в котором выразила любовь и поддержку. Женщина напомнила 20-летней спортсменке, что всегда будет рядом с ней, независимо от обстоятельств. Публикация появилась на фоне проблем с возвращением Камилы на международные соревнования и критических высказываний в ее адрес. Об этом сообщает Чемпионат.

Алсу Валиева разместила в личном блоге совместную фотографию с дочерью и сопроводила ее эмоциональным посланием. Мать фигуристки дала понять, что знает о многочисленных испытаниях, которые пришлось пережить Камиле, в том числе о тех событиях, которые остались неизвестными широкой публике.

В своем обращении женщина пожелала дочери чаще улыбаться, сохранять веру в собственные силы и помнить о безусловной материнской любви.

Алсу подчеркнула, что спортивные достижения и возникающие трудности не влияют на ее отношение к Камиле. Для нее дочь всегда останется самым дорогим и любимым человеком.

Поклонники поддержали Камилу Валиеву и ее маму

Публикация Алсу Валиевой вызвала эмоциональную реакцию среди подписчиков. Многие пользователи социальных сетей оставили под фотографией добрые пожелания и слова поддержки.

Часть поклонников обратилась непосредственно к матери фигуристки. Они отметили, что Алсу также пришлось пережить немало сложных моментов, связанных со спортивной карьерой дочери.

Другие комментаторы выразили восхищение талантом Камилы и поблагодарили ее маму за воспитание спортсменки.

Подписчики пожелали семье сил и благополучия, а самой фигуристке — уверенности в себе и дальнейших успехов.

Какие трудности возникли у Валиевой в 2026 году

Обращение матери появилось после нескольких непростых событий в профессиональной жизни Камилы.

В августе 2026 года Международный союз конькобежцев предоставил российской спортсменке нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях.

Однако спустя некоторое время принятое решение пересмотрели, и Валиева лишилась возможности выступать на зарубежных турнирах в этом статусе.

В сентябре стало известно, что фигуристка попыталась оспорить отзыв допуска. Однако ее обращение не принесло желаемого результата: международная спортивная организация отклонила апелляцию.

В результате вопрос возвращения Камилы на международную арену остался нерешенным.

Еще одна неприятность произошла в октябре. Спортсменка была вынуждена отказаться от выступления на этапе Гран-при России в Казани. Причиной снятия с соревнований стала болезнь.

Кроме того, осенью появились сообщения об изменениях в тренерской подготовке фигуристки.

Стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со Светланой Соколовской, под руководством которой занималась после возобновления тренировок.

Впоследствии средства массовой информации сообщили о намерении Камилы вернуться в группу Этери Тутберидзе, с которой связаны ее наиболее известные спортивные достижения.

Что известно о критике в адрес фигуристки

Помимо трудностей с допуском на международные соревнования, Валиева продолжает сталкиваться с публичным обсуждением своей карьеры.

В частности, ранее о ситуации вокруг российской спортсменки высказывался норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

Его комментарии вызвали обсуждение среди поклонников фигурного катания. Позднее журналист уточнил, что не стремился критиковать Камилу лично и рассматривает ее прежде всего как пострадавшую от обстоятельств, сложившихся в спортивной системе.

На фоне этих событий мать фигуристки решила публично напомнить дочери о своей поддержке.

В опубликованном обращении Алсу Валиева не стала подробно обсуждать спортивные разногласия, решения международных организаций или высказывания критиков.

Вместо этого она сосредоточилась на личных чувствах, пожелав Камиле счастья и уверенности в себе.

Таким образом, публикация матери стала для поклонников еще одним напоминанием о поддержке, которую фигуристка получает от близких в непростой период своей спортивной карьеры.

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