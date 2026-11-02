В странах Евросоюза могут усилиться призывы возобновить импорт природного газа из России на фоне стремительного подорожания энергоресурсов. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас считает, что подобные настроения будут набирать популярность, если европейские власти не предложат действенных способов борьбы с высокими ценами. Об этом сообщает Rapporteur.

Литовский министр обратил внимание на необходимость согласованных действий со стороны Брюсселя. По его мнению, европейским государствам требуется понятная программа поддержки, способная смягчить последствия энергетического кризиса для населения. В противном случае обсуждение альтернативных источников поставок, включая российский газ, может стать более активным.

Ранее журналисты издания Politico сообщили, что представители энергетических ведомств Евросоюза испытывают серьезные затруднения при поиске решений, которые позволили бы защитить потребителей от увеличения коммунальных расходов. При этом единый механизм сдерживания цен на энергоресурсы европейскими властями пока не выработан.

Специалисты также предупреждают о вероятности дальнейшего ухудшения ситуации в предстоящие зимние месяцы. Заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик в беседе с информационной службой «Вести» перечислил обстоятельства, способные создать дополнительные проблемы для энергетического сектора Европы.

Эксперт отметил, что наиболее неблагоприятным сценарием станет сочетание сильных морозов, недостаточной выработки электричества ветряными установками и новых ограничений поставок сжиженного природного газа. По приведенным им данным, на ветровую генерацию приходится 19% энергетической системы Евросоюза.

Новик также допустил, что к марту 2027 года европейские газовые хранилища могут оказаться заполненными всего на 13%. Такой вариант развития событий, по его оценке, возможен даже при относительно теплой зиме, если объемы поступающего сжиженного газа продолжат сокращаться.

Недостаток топлива способен отразиться на работе промышленных предприятий, прежде всего производств, потребляющих значительные объемы энергии. В условиях ограниченных ресурсов таким компаниям может потребоваться уменьшить выпуск продукции.

В свою очередь, Лукас Савицкас выступил за преодоление энергетических трудностей без восстановления прежней зависимости от российских поставок. Министр считает, что европейским странам необходимо найти другие способы стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Тем временем руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал собственную точку зрения относительно последствий отказа от российского газа. Он связал высокую стоимость энергоресурсов в Евросоюзе с недавними случаями беспорядков и мародерства на территории Германии. По его мнению, происходящее стало следствием изменения европейской энергетической политики.

Ранее государства Евросоюза начали ограничивать приобретение российского газа в рамках санкционных мер и стратегии сокращения энергетической зависимости от Москвы. На фоне перестройки поставок и роста стоимости топлива европейские потребители столкнулись с увеличением расходов на энергию, что создало дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства.

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