Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров
Президент Чехии Петр Павел выступил против возвращения российских хоккеистов на международные соревнования, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда об отмене ограничений. По мнению политика, участие спортсменов под национальным флагом связано с представлением государства на мировой арене. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.
Глава государства высказался на эту тему 2 ноября после участия в заседании чешского правительства. Он заявил, что не поддерживает допуск российских команд к чемпионатам мира и Европы до завершения конфликта на Украине.
Павел объяснил свою позицию тем, что спортсмены, выступающие под флагом страны, представляют не только себя, но и государство. По его оценке, присутствие российской сборной на крупных международных соревнованиях может использоваться для продвижения действующей власти.
При этом президент Чехии признал, что сохранение ограничений способно оказаться несправедливым по отношению к отдельным хоккеистам. Тем не менее он считает необходимым продолжать отстранение российских спортсменов до окончания конфликта.
Заявление прозвучало после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, принятого 30 октября 2026 года.
Арбитраж отменил решения Международной федерации хоккея, ограничивавшие участие российских сборных в соревнованиях сезона 2026–2027 годов.
При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что федерация не представила достаточных доказательств угроз безопасности, которыми обосновывала продление отстранения.
При этом арбитры не определяли, должны ли российские команды выступать под собственным флагом или в нейтральном статусе. Этот вопрос остался за пределами вынесенного решения.
Международная федерация хоккея выразила несогласие с постановлением, однако сообщила о намерении его исполнить.
Российские хоккейные сборные не участвуют в соревнованиях под эгидой организации с февраля 2022 года. Первоначальное решение об отстранении федерация объясняла необходимостью обеспечить безопасность участников турниров.
Впоследствии ограничения неоднократно продлевались, а российская сторона добивалась их пересмотра.
Несмотря на решение спортивного арбитража, вопрос практического возвращения сборных остается предметом обсуждения. Петр Павел, в частности, настаивает на сохранении запрета на участие российских спортсменов в международных чемпионатах до завершения конфликта на Украине.
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