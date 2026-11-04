Онколог Ахмаев назвал нежелание пациентов лечиться роковой ошибкой

Отказ от назначенной терапии, самостоятельное прекращение лечения и использование народных средств вместо лекарств могут серьезно ухудшить положение пациентов с онкологическими заболеваниями. Врач-онколог и химиотерапевт Расул Ахмаев рассказал о наиболее распространенных ошибках, которые допускают люди после обнаружения злокачественных опухолей. Своими наблюдениями специалист поделился с «Лентой.ру».

Одной из главных проблем врач считает нежелание пациентов начинать противоопухолевое лечение. Получив серьезный диагноз, некоторые люди испытывают настолько сильный страх, что заранее перестают верить в возможность положительного результата.

По словам Ахмаева, подобное отношение может привести к потере времени, необходимого для проведения медицинских процедур. При этом возможности современной онкологии значительно расширились по сравнению с тем, что было доступно врачам 15–20 лет назад.

В частности, специалист обратил внимание на развитие таргетной терапии, при которой лекарственные препараты воздействуют на определенные особенности опухолевых клеток. Еще одним важным направлением стала иммунотерапия, позволяющая использовать возможности иммунной системы организма для борьбы со злокачественными образованиями.

Онколог подчеркнул, что заранее считать лечение бесполезным неправильно. Даже при тяжелом заболевании необходимо рассмотреть доступные медицинские варианты, прежде чем отказываться от помощи специалистов.

Почему важно получить мнение нескольких врачей

Еще одной распространенной ошибкой Ахмаев назвал отказ от дополнительных консультаций.

Если предложенная схема лечения вызывает сомнения или ситуация кажется безнадежной, врач рекомендует обращаться за заключением к другим профильным специалистам.

По его словам, в разных медицинских учреждениях могут применяться различные подходы к лечению онкологических заболеваний. Поэтому повторная консультация иногда позволяет подобрать другую лечебную тактику.

Онколог считает полезным получение второго или даже третьего медицинского мнения, особенно когда речь идет о сложных случаях.

Чем опасно самостоятельное прекращение химиотерапии

Отдельное внимание специалист уделил пациентам, которые прерывают назначенные процедуры из-за плохого самочувствия.

Химиотерапия и лучевое лечение могут сопровождаться неприятными побочными проявлениями. Иногда их выраженность оказывается настолько значительной, что человек самостоятельно решает отказаться от дальнейших сеансов.

Однако Ахмаев предостерег от подобных действий. По его словам, при возникновении тяжелых нежелательных реакций необходимо сообщить о них лечащему врачу, а не прекращать терапию без согласования.

В таких обстоятельствах медицинские специалисты могут назначить сопроводительное лечение, направленное на облегчение состояния пациента.

Подобная помощь позволяет уменьшать выраженность побочных эффектов и поддерживать человека во время проведения противоопухолевой терапии.

Почему нельзя заменять лечение народными средствами

Серьезную опасность, по мнению онколога, представляет попытка бороться со злокачественными опухолями при помощи народных рецептов и биологически активных добавок.

Некоторые пациенты предпочитают подобные способы медицинским методам, рассчитывая избежать сложного лечения и возможных побочных реакций.

Ахмаев подчеркнул, что научных доказательств эффективности таких средств в качестве замены противоопухолевой терапии нет.

Использование неподтвержденных методов вместо назначенного лечения может привести к ухудшению состояния здоровья и потере времени.

Поэтому специалист призвал пациентов ориентироваться на методы, эффективность которых подтверждена медицинскими исследованиями.

Как врачи стараются избежать ошибок при лечении рака

Расул Ахмаев также отметил, что неправильные решения могут принимать не только пациенты, но и медицинские работники.

Для уменьшения вероятности врачебных ошибок в онкологической практике используются совместные обсуждения сложных случаев.

В таких консилиумах принимают участие специалисты нескольких направлений, включая онкологов, химиотерапевтов, хирургов и врачей, занимающихся лучевым лечением.

Совместная оценка результатов обследований и особенностей заболевания помогает определить наиболее подходящую тактику медицинской помощи.

Таким образом, онколог Расул Ахмаев назвал особенно опасными преждевременный отказ от лечения, самостоятельное прекращение назначенных процедур и использование народных методов вместо доказательной медицины. При возникновении сомнений или тяжелых побочных эффектов специалист рекомендует обсуждать дальнейшие действия с врачами и при необходимости получать дополнительные профессиональные заключения.

Может быть интересно: