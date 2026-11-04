В РФ идет подготовка новых правил для упрощения работы врачей-терапевтов

В России могут установить новые правила оказания медицинской помощи взрослым пациентам. Министерство здравоохранения подготовило поправки, расширяющие возможности дистанционных консультаций и наблюдения за состоянием людей с хроническими заболеваниями. Одновременно предлагается изменить требования к оборудованию терапевтических кабинетов и отделений. Нововведения могут начать действовать с 1 января 2027 года, сообщает «Медвестник».

Изменения планируется внести в действующий порядок предоставления медицинской помощи по направлению «Терапия». Соответствующие нормы содержатся в приказе Минздрава России № 923н, принятом 15 ноября 2012 года.

Одним из главных направлений реформы станет расширение применения современных технологий для наблюдения за здоровьем пациентов. В частности, врачи смогут активнее использовать дистанционные способы контроля показателей при отдельных хронических заболеваниях.

Пациентов с гипертонией и диабетом смогут наблюдать дистанционно

Предложенные изменения предусматривают возможность удаленного медицинского наблюдения за людьми, страдающими артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Для этого поликлиники смогут использовать специальные приборы, позволяющие передавать сведения о состоянии здоровья пациента медицинским работникам без необходимости постоянного посещения учреждения.

Количество таких устройств предлагается определять с учетом числа граждан, которым требуется регулярное наблюдение.

Кроме того, планируется изменить порядок взаимодействия терапевтов с другими врачами. При необходимости специалист сможет направить пациента на консультацию к врачу соответствующего профиля, а затем продолжить лечение самостоятельно.

При этом терапевт должен будет учитывать рекомендации профильного специалиста. Дальнейшее наблюдение за пациентом допускается проводить в том числе с использованием дистанционных медицинских технологий.

Врачи смогут оказывать терапевтическую помощь на дому

Еще одна часть поправок касается условий предоставления медицинских услуг за пределами лечебных учреждений.

Проект предусматривает возможность оказания помощи непосредственно по месту проживания пациента. Такой порядок будет применяться при острых заболеваниях, ухудшении состояния здоровья и обострениях хронических болезней.

В частности, медицинский работник сможет посещать пациента на дому по вызову, если это необходимо для оказания терапевтической помощи.

Отдельные положения документа посвящены предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

При возникновении угрозы эпидемии предполагается организовывать медицинский патронаж определенных категорий населения. Это позволит проводить предусмотренные медицинские мероприятия вне стен поликлиники.

Терапевтические кабинеты разрешат открывать в труднодоступных районах

Минздрав также предлагает уточнить правила организации терапевтической помощи в населенных пунктах с особыми условиями проживания.

Речь идет о территориях, где проживает небольшое количество людей, наблюдаются сложные климатические условия или существуют трудности с транспортным сообщением.

В таких местностях медицинские организации смогут создавать терапевтические кабинеты, сохраняя полный предусмотренный штат сотрудников.

Соответствующие изменения направлены на совершенствование организации медицинской помощи в районах, где доступность лечебных учреждений ограничена географическими и климатическими особенностями.

Какие требования к оборудованию поликлиник изменятся

Отдельное внимание в проекте уделено оснащению терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров.

Ведомство предлагает пересмотреть перечень обязательного медицинского оборудования и сократить часть действующих требований.

В частности, при измерении артериального давления разрешат использовать различные виды тонометров.

Также предлагается обновить список необходимых принадлежностей. В него планируют включить медицинские весы, термометры, измерительные ленты и секундомеры.

Для работы медицинского персонала предусматривается наличие автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационным системам медицинских организаций.

Кроме того, в кабинетах и отделениях должны будут находиться специальные комплекты для оказания первой помощи.

Отдельные наборы предназначаются для профилактики инфекций, которые могут передаваться медицинским работникам при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.

Таким образом, предлагаемые изменения затрагивают не только способы наблюдения за пациентами, но и организацию работы врачей, оснащение лечебных помещений и предоставление медицинской помощи вне поликлиник.

Ожидается, что обновленный порядок начнет действовать 1 января 2027 года. Однако окончательное вступление новых требований в силу будет зависеть от утверждения подготовленных Минздравом поправок.

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