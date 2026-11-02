Новости Казани

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанская телебашня 4 и 6 ноября получит праздн...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В Казани 4 и 6 ноября телебашня получит праздничное архитектурно-художественное оформление. Подсветку включат в честь Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана, сообщили в филиале РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

4 ноября на медиафасаде появится поздравление «С Днем народного единства», выполненное на фоне российского триколора. А 6 ноября башню украсят в цветах герба республики, и на экране будут транслировать поздравление с Днем Конституции Татарстана на русском и татарском языках.

Праздничная подсветка будет работать оба вечера — с 17:30 до 23:00. Казанцы и гости города смогут увидеть ее в центре города.

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