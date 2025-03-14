Волго-Вятский банк Сбербанка: срочные вклады жителей выросли на 22%

В 2024 году клиенты положили на срочные вклады более 1,7 трлн рублей.

Количество открытых новых счетов в 2024 году достигло отметки в 3 млн, что на четверть превышает показатели предыдущего года. Каждый второй срочный вклад был открыт онлайн.

Сумма вкладов, оформленных подростками, увеличилась в 2 раза, а общий объем вкладов пенсионеров достиг 330 млрд рублей.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В прошлом году мы отмечали смещение клиентского поведения в сторону сбережений, которое было обусловлено привлекательной доходностью вкладов. Когда изменилась ключевая ставка, мы быстро адаптировали условия по депозитам. В результате объем открытых срочных вкладов вырос на 22%, а наибольший интерес к сбережениям проявили молодые клиенты и пенсионеры. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы и развивать дистанционные каналы обслуживания, чтобы клиенты могли не только удобно управлять своими вкладами, но и приумножать накопления».