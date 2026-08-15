Гречка получается сухой и безвкусной из-за одной привычки: простой приём полностью меняет вкус
PROKAZAN
Гречку легко сварить до готовности и всё равно получить сухой гарнир, который приходится спасать соусом. Одна из частых ошибок — сразу подавать крупу после того, как вода впиталась.
Готовой гречке полезно дать постоять под крышкой 10 минут, а затем добавить сливочное масло. За это время влага распределяется равномернее, крупинки становятся мягче, а вкус — заметно насыщеннее.
- Подготовка: 3 минуты
- Приготовление: 15–18 минут
- Отдых под крышкой: 10 минут
- Общее время: около 30 минут
- Сложность: простая
- Выход: 3–4 порции
Какой получается вкус
Гречка остаётся рассыпчатой, но уже не кажется сухой. У крупы хорошо чувствуется характерный ореховый вкус, а сливочное масло добавляет мягкость и лёгкий сливочный аромат.
Особенно удачной получается гречка, если не заливать её огромным количеством воды, а варить под плотно закрытой крышкой.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я выключала плиту и сразу раскладывала гречку по тарелкам. Теперь оставляю её минут на десять под крышкой и только потом разрыхляю и добавляю масло. Активной работы здесь практически нет, а крупа получается мягче и уже не требует большого количества подливы.
Что понадобится
- гречневая крупа — 200 г;
- вода — 400 мл;
- сливочное масло — 25–30 г;
- соль — ½ ч. л. или по вкусу.
Из этого количества получается примерно 3–4 порции гарнира.
Как приготовить
- Переберите гречку, если это необходимо, и быстро промойте прохладной водой. Хорошо слейте воду.
- Для более выраженного аромата прогрейте крупу в сухой кастрюле 2–3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Должен появиться лёгкий ореховый запах, но гречка не должна подгорать.
- Влейте 400 мл горячей воды и добавьте соль. Будьте осторожны: при добавлении воды в горячую кастрюлю появится пар.
- После закипания уменьшите огонь до минимального и закройте кастрюлю крышкой.
- Варите примерно 15–18 минут, пока вода не впитается. Постоянно перемешивать крупу не нужно.
- Выключите плиту, но не открывайте крышку ещё 10 минут. Это и есть тот этап, который часто пропускают.
- Добавьте сливочное масло и аккуратно разрыхлите гречку вилкой.
Совет: если хочется получить более выраженный вкус без соуса, замените часть сливочного масла ложкой масла, на котором предварительно обжаривали лук. Гречка хорошо сочетается с его сладковатым ароматом.
Что чаще всего портит результат
- Сразу подают после варки. Крупа ещё не успевает равномерно распределить оставшуюся влагу.
- Постоянно открывают крышку. Пар выходит, а именно он помогает крупе спокойно дойти до готовности.
- Слишком долго держат на огне. После впитывания воды нижний слой быстро начинает подсыхать.
- Добавляют масло только в тарелку. Если вмешать его в горячую гречку после отдыха, оно распределится гораздо равномернее.
Саму сухую крупу лучше хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном сухом месте. USDA FoodKeeper содержит рекомендации по срокам и условиям хранения круп и других продуктов.
С чем подавать
Гречка хорошо сочетается с котлетами, тушёным мясом, грибами, курицей и овощами. Для самостоятельного блюда достаточно добавить обжаренный лук с грибами или яйцо.
Главное — не торопиться открывать кастрюлю сразу после выключения плиты. Десять минут под крышкой и немного сливочного масла делают гречку мягкой, ароматной и рассыпчатой без дополнительной возни.
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