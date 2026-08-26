Nature: Учёные выяснили, что недосып и долгий сон грозит быстрым старением

Оптимальная продолжительность ночного сна может составлять от 6,4 до 7,8 часа. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета, изучившие данные почти полумиллиона участников британского биобанка, сообщает Columbia University Irving Medical Center.

Ученые использовали 23 биологических «часов», которые позволяют оценивать темпы старения 17 органов и систем организма. В их числе были мозг, сердце, легкие, жировая ткань и другие структуры. Работа опубликована в журнале Nature.

Анализ показал U-образную зависимость между длительностью сна и биологическим возрастом. Самые низкие показатели износа органов фиксировались у людей, которые спали примерно от 6,4 до 7,8 часа в сутки. При сне менее шести часов или более восьми часов признаки ускоренного старения встречались чаще.

Руководитель исследования, доцент Джунхао Вэнь, отметил, что прежние работы чаще рассматривали связь сна с состоянием мозга. Новое исследование показало, что слишком короткий и слишком долгий сон связаны с более быстрым старением почти всех внутренних органов.

Ученые также изучили связь режима сна с отдельными заболеваниями. Недостаток отдыха чаще отмечался у людей с депрессивными эпизодами, тревожными расстройствами, ожирением, диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. И короткий, и продолжительный сон также сопутствовали хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме и ряду заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отдельное внимание авторы уделили депрессии у пожилых людей. По их данным, при недосыпе и пересыпе механизмы связи с этим состоянием могут различаться. В первом случае влияние выглядит более прямым и может быть связано с острыми стрессовыми реакциями. Во втором — оно может опосредоваться процессами, которые отражаются в биологических «часах» мозга и жировой ткани.

Исследователи считают, что результаты помогают лучше понять влияние режима сна на старение органов и развитие болезней. При этом они подчеркивают, что при оценке здоровья важно учитывать не только количество часов сна, но и его качество, время засыпания, хронические заболевания и образ жизни.

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