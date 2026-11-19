В России немало заброшенных зданий, лесов и водоёмов, которые местные жители считают проклятыми. Протоиерей Димитрий Смирнов объяснял, нужно ли православным верующим опасаться таких территорий.

По словам священнослужителя, большинство пугающих историй связано с народными суевериями, природными явлениями или реальными происшествиями, которым со временем приписали мистическое значение.

Священник напоминал, что, согласно христианскому учению, Бог присутствует повсюду. Поэтому представление о территориях, полностью находящихся во власти нечистой силы, противоречит православному пониманию мира.

Оказавшись в месте с дурной репутацией, верующему не следует паниковать. При желании можно помолиться и спокойно уйти.

Однако игнорировать настоящие опасности нельзя. В заброшенных домах существует риск обрушения конструкций, в лесах можно заблудиться, а незнакомые водоёмы бывают опасны из-за течений и глубины.

Протоиерей призывал руководствоваться здравым смыслом и не связывать каждое необычное событие со сверхъестественными силами, сообщает «Кулик».