В РПЦ объяснили, стоит ли бояться мест, которые называют проклятыми
Про Казань
В России немало заброшенных зданий, лесов и водоёмов, которые местные жители считают проклятыми. Протоиерей Димитрий Смирнов объяснял, нужно ли православным верующим опасаться таких территорий.
По словам священнослужителя, большинство пугающих историй связано с народными суевериями, природными явлениями или реальными происшествиями, которым со временем приписали мистическое значение.
Священник напоминал, что, согласно христианскому учению, Бог присутствует повсюду. Поэтому представление о территориях, полностью находящихся во власти нечистой силы, противоречит православному пониманию мира.
Оказавшись в месте с дурной репутацией, верующему не следует паниковать. При желании можно помолиться и спокойно уйти.
Однако игнорировать настоящие опасности нельзя. В заброшенных домах существует риск обрушения конструкций, в лесах можно заблудиться, а незнакомые водоёмы бывают опасны из-за течений и глубины.
Протоиерей призывал руководствоваться здравым смыслом и не связывать каждое необычное событие со сверхъестественными силами, сообщает «Кулик».
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