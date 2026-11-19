Госдума во втором чтении бюджетного пакета поддержала две поправки, инициированные Татарстаном. Они касаются налога на имущество и обратных акцизов и войдут в законопроект о реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Первая поправка затрагивает более 26 тысяч жилых домов в республике. После переоценки кадастровой стоимости в 2025 году многие собственники столкнулись с резким ростом налога, хотя закон ограничивает ежегодное увеличение 10 процентами. Из-за новой методики оценки изменение площади жилья посчитали изменением характеристик объекта, и ограничение не применили.

Татарстан предложил устранить эту несправедливость: использование новой методики не должно менять характеристики недвижимости для налогообложения. Норму планируют применить задним числом — с 1 января 2025 года, что позволит пересчитать налоги и вернуть переплату.

Вторая поправка поддержит промышленность республики: она уточняет норму Налогового кодекса о нефтяном сырье как подакцизном товаре и обеспечит применение механизма обратного акциза. Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин отметил, что одна инициатива защищает семейные бюджеты владельцев более 26 тысяч жилых объектов, другая — поддерживает предприятие и экономику региона.