Сны, в которых появляются ангелы, святые или Бог, не обязательно имеют сверхъестественное происхождение. Об этом предупредил православный священник Константин Пархоменко.

По его словам, верующие иногда принимают яркие сновидения за прямое обращение высших сил. Однако церковная традиция призывает не спешить с такими выводами. Особенно настороженно следует относиться к снам, вызывающим сильную тревогу, нездоровое возбуждение или побуждающим к дурным поступкам.

Священник напомнил, что в православном вероучении существует представление о злых силах, способных принимать обманчивые образы. Поэтому даже увиденный во сне ангел не считается безусловным свидетельством божественного вмешательства. Кроме того, необычные сновидения могут объясняться стрессом, воспоминаниями и эмоциональными переживаниями.

Пархоменко посоветовал не принимать важных решений исключительно на основании снов и избегать поспешных мистических толкований, пишет «Кулик».