Директор казанской фирмы пойдет под суд из-за перевода 349 млн рублей

В Советский районный суд Казани направлено уголовное дело 40-летней директора коммерческой организации. Женщину обвиняют в неправомерном обороте средств, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2023 года руководительница изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов своей фирмы на счета двух других организаций. В документах были указаны ложные сведения об основаниях и суммах платежей. Общая сумма операций превысила 349 миллионов рублей.

В ходе расследования в бюджет удалось возместить 12 миллионов рублей. На имущество обвиняемой стоимостью более 14 миллионов рублей наложен арест.

Теперь дело рассмотрит суд по существу.