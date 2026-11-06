Директор казанской фирмы пойдет под суд из-за перевода 349 млн рублей
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В Советский районный суд Казани направлено уголовное дело 40-летней директора коммерческой организации. Женщину обвиняют в неправомерном обороте средств, сообщили в прокуратуре Татарстана.
По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2023 года руководительница изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов своей фирмы на счета двух других организаций. В документах были указаны ложные сведения об основаниях и суммах платежей. Общая сумма операций превысила 349 миллионов рублей.
В ходе расследования в бюджет удалось возместить 12 миллионов рублей. На имущество обвиняемой стоимостью более 14 миллионов рублей наложен арест.
Теперь дело рассмотрит суд по существу.
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