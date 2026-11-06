Новости Казани

Директор казанской фирмы пойдет под суд из-за перевода 349 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани директора фирмы будут судить за незако...

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В Советский районный суд Казани направлено уголовное дело 40-летней директора коммерческой организации. Женщину обвиняют в неправомерном обороте средств, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2023 года руководительница изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов своей фирмы на счета двух других организаций. В документах были указаны ложные сведения об основаниях и суммах платежей. Общая сумма операций превысила 349 миллионов рублей.

В ходе расследования в бюджет удалось возместить 12 миллионов рублей. На имущество обвиняемой стоимостью более 14 миллионов рублей наложен арест.

Теперь дело рассмотрит суд по существу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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