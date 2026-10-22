В РПЦ объяснили, как правильно избавляться от старых икон
Старые иконы, утратившие первоначальный вид, не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами или оставлять на улице. В православной традиции существуют особые способы обращения с религиозными предметами, которые больше нельзя использовать. О них рассказал диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков после обнаружения свертка с иконами на берегу реки Суры. Об этом сообщает информационное агентство «Кулик».
Почему находка на берегу реки вызвала возмущение
Весной 2025 года жители Пензы обнаружили возле Суры сверток с религиозными изображениями. Фотографии находки появились в социальных сетях и вызвали обсуждение.
Некоторые пользователи посчитали, что неизвестный человек проявил неуважение к православным святыням, оставив их на берегу водоема.
Однако диакон Евгений Белохвостиков предположил, что действия владельца могли быть связаны не с намеренным оскорблением религиозных чувств, а с незнанием церковных обычаев.
По словам представителя епархии, человек мог пытаться избавиться от обветшавших предметов, не понимая, как правильно это сделать.
Священнослужитель отметил, что подобные ситуации возникают, когда верующие сталкиваются с необходимостью убрать из дома поврежденные иконы, старые церковные книги или другие религиозные вещи.
Можно ли сжигать пришедшие в негодность иконы
В православной традиции одним из допустимых способов обращения с сильно поврежденными святынями считается их сжигание.
Однако такой вариант предполагает соблюдение определенных правил. Образовавшийся пепел не принято выбрасывать в обычный мусорный контейнер.
Согласно церковному обычаю, его следует захоронить в чистом и спокойном месте, где люди и животные не будут постоянно ходить.
Это связано с представлением об уважительном отношении к предметам, которые использовались в религиозной жизни.
При этом самостоятельное сжигание подходит не для каждой иконы. Некоторые изделия содержат материалы, которые при горении могут выделять вредные вещества. Поэтому перед уничтожением лучше обратиться за советом к священнослужителю.
Как еще можно поступить с поврежденной иконой
Другой известный способ заключается в бережном захоронении религиозного предмета.
Для этого икону заворачивают в ткань и предают земле в подходящем месте.
Такой обычай также предполагает уважительное отношение к святыне, даже если она больше не пригодна для использования.
Однако диакон подчеркнул, что наиболее разумным решением остается обращение в православный храм.
Представители духовенства могут оценить состояние предмета, объяснить допустимые способы обращения с ним и при необходимости принять икону.
Это особенно важно, если человек не уверен, действительно ли религиозная вещь пришла в полную негодность.
Почему нельзя оставлять иконы в реке
Евгений Белохвостиков рассказал, что в прошлом существовал обычай опускать старые религиозные предметы в водоемы.
Таким способом люди стремились избежать выбрасывания святынь вместе с бытовыми отходами.
Однако сегодня подобная практика не рекомендуется.
Одна из главных причин связана с экологическими последствиями. Оставленные в реках предметы могут загрязнять воду, особенно если содержат краски, металлические элементы и другие материалы.
Поэтому даже при отсутствии намерения проявить неуважение к святыне подобный способ избавления от нее считается нежелательным.
Священнослужитель посоветовал выбирать варианты, которые одновременно учитывают религиозные традиции и необходимость защиты окружающей среды.
Почему старые церковные предметы не стоит уничтожать сразу
Не каждая обветшавшая икона действительно утратила свою ценность. Некоторые религиозные изображения, книги и другие предметы могут представлять исторический интерес.
Даже если вещь выглядит поврежденной или устаревшей, она иногда оказывается редким экземпляром.
В подтверждение своих слов Белохвостиков привел случай из церковной практики.
Однажды прихожанка принесла в храм православный календарь, изданный еще в советский период. Женщина считала его обычной старой вещью, от которой можно избавиться.
Однако позднее выяснилось, что календарь относится к редким изданиям и представляет историческую ценность.
Этот пример показывает, почему перед уничтожением старых церковных предметов полезно проконсультироваться со специалистами.
Куда лучше отнести ненужные иконы
По словам представителя Пензенской епархии, наиболее предпочтительный вариант — принести поврежденную икону в храм или предварительно обратиться туда за советом.
Священнослужители помогут определить, можно ли сохранить изображение, восстановить его или передать на дальнейшее хранение.
Если предмет действительно не подлежит восстановлению, в храме объяснят, как поступить с ним в соответствии с православными обычаями.
При этом верующим не рекомендуется самостоятельно оставлять религиозные изображения на берегах рек, в лесах или других общественных местах.
Главный принцип заключается в бережном отношении к святыням независимо от их возраста и состояния. Даже утратившие практическое назначение церковные предметы требуют уважительного обращения.
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