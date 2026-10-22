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В РПЦ объяснили, как правильно избавляться от старых икон

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Старые иконы, утратившие первоначальный вид, не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами или оставлять на улице. В православной традиции существуют особые способы обращения с религиозными предметами, которые больше нельзя использовать. О них рассказал диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков после обнаружения свертка с иконами на берегу реки Суры. Об этом сообщает информационное агентство «Кулик».

Почему находка на берегу реки вызвала возмущение

Весной 2025 года жители Пензы обнаружили возле Суры сверток с религиозными изображениями. Фотографии находки появились в социальных сетях и вызвали обсуждение.

Некоторые пользователи посчитали, что неизвестный человек проявил неуважение к православным святыням, оставив их на берегу водоема.

Однако диакон Евгений Белохвостиков предположил, что действия владельца могли быть связаны не с намеренным оскорблением религиозных чувств, а с незнанием церковных обычаев.

По словам представителя епархии, человек мог пытаться избавиться от обветшавших предметов, не понимая, как правильно это сделать.

Священнослужитель отметил, что подобные ситуации возникают, когда верующие сталкиваются с необходимостью убрать из дома поврежденные иконы, старые церковные книги или другие религиозные вещи.

Можно ли сжигать пришедшие в негодность иконы

В православной традиции одним из допустимых способов обращения с сильно поврежденными святынями считается их сжигание.

Однако такой вариант предполагает соблюдение определенных правил. Образовавшийся пепел не принято выбрасывать в обычный мусорный контейнер.

Согласно церковному обычаю, его следует захоронить в чистом и спокойном месте, где люди и животные не будут постоянно ходить.

Это связано с представлением об уважительном отношении к предметам, которые использовались в религиозной жизни.

При этом самостоятельное сжигание подходит не для каждой иконы. Некоторые изделия содержат материалы, которые при горении могут выделять вредные вещества. Поэтому перед уничтожением лучше обратиться за советом к священнослужителю.

Как еще можно поступить с поврежденной иконой

Другой известный способ заключается в бережном захоронении религиозного предмета.

Для этого икону заворачивают в ткань и предают земле в подходящем месте.

Такой обычай также предполагает уважительное отношение к святыне, даже если она больше не пригодна для использования.

Однако диакон подчеркнул, что наиболее разумным решением остается обращение в православный храм.

Представители духовенства могут оценить состояние предмета, объяснить допустимые способы обращения с ним и при необходимости принять икону.

Это особенно важно, если человек не уверен, действительно ли религиозная вещь пришла в полную негодность.

Почему нельзя оставлять иконы в реке

Евгений Белохвостиков рассказал, что в прошлом существовал обычай опускать старые религиозные предметы в водоемы.

Таким способом люди стремились избежать выбрасывания святынь вместе с бытовыми отходами.

Однако сегодня подобная практика не рекомендуется.

Одна из главных причин связана с экологическими последствиями. Оставленные в реках предметы могут загрязнять воду, особенно если содержат краски, металлические элементы и другие материалы.

Поэтому даже при отсутствии намерения проявить неуважение к святыне подобный способ избавления от нее считается нежелательным.

Священнослужитель посоветовал выбирать варианты, которые одновременно учитывают религиозные традиции и необходимость защиты окружающей среды.

Почему старые церковные предметы не стоит уничтожать сразу

Не каждая обветшавшая икона действительно утратила свою ценность. Некоторые религиозные изображения, книги и другие предметы могут представлять исторический интерес.

Даже если вещь выглядит поврежденной или устаревшей, она иногда оказывается редким экземпляром.

В подтверждение своих слов Белохвостиков привел случай из церковной практики.

Однажды прихожанка принесла в храм православный календарь, изданный еще в советский период. Женщина считала его обычной старой вещью, от которой можно избавиться.

Однако позднее выяснилось, что календарь относится к редким изданиям и представляет историческую ценность.

Этот пример показывает, почему перед уничтожением старых церковных предметов полезно проконсультироваться со специалистами.

Куда лучше отнести ненужные иконы

По словам представителя Пензенской епархии, наиболее предпочтительный вариант — принести поврежденную икону в храм или предварительно обратиться туда за советом.

Священнослужители помогут определить, можно ли сохранить изображение, восстановить его или передать на дальнейшее хранение.

Если предмет действительно не подлежит восстановлению, в храме объяснят, как поступить с ним в соответствии с православными обычаями.

При этом верующим не рекомендуется самостоятельно оставлять религиозные изображения на берегах рек, в лесах или других общественных местах.

Главный принцип заключается в бережном отношении к святыням независимо от их возраста и состояния. Даже утратившие практическое назначение церковные предметы требуют уважительного обращения.

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