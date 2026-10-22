Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

В России пересмотрели правила трудоустройства иностранных специалистов, прибывающих по установленным правительством квотам. Для некоторых категорий работников предусмотрели освобождение от обязательного экзамена по русскому языку, однако медицинские профессии под действие послаблений не попали. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 25 июля 2025 года, сообщает ИА Регнум.

Почему врачей исключили из списка льготников

Первоначальная редакция законодательных изменений предполагала упрощение процедуры оформления разрешений на работу для более широкого круга иностранных граждан.

Однако при рассмотрении инициативы возникли вопросы о специалистах, которым необходимо постоянно общаться с населением. В результате медицинских работников решили исключить из перечня профессий, освобождаемых от языковых экзаменов.

Аналогичный подход применили к водителям и продавцам. Для этих категорий иностранных сотрудников сохранили необходимость подтверждать владение русским языком в предусмотренных законодательством случаях.

Особое внимание уделили медицинской сфере, поскольку недостаточное понимание речи пациента способно повлиять на качество оказания помощи.

Врачу необходимо правильно воспринимать жалобы, уточнять симптомы, собирать сведения о состоянии здоровья и объяснять назначенное лечение. Ошибки при общении могут осложнить диагностику и выполнение медицинских рекомендаций.

История врача с необычным дипломом вызвала вопросы

В публикации ИА Регнум приводится история медицинского работника по имени Фарход, который, как утверждается, трудился в одном из учреждений Москвы.

Согласно изложенному рассказу, мужчина якобы сообщил, что получил диплом о медицинском образовании за три барана.

Кроме того, в материале упоминаются жалобы пациентов на качество его работы и недостаточное владение русским языком.

Однако независимых подтверждений этих обстоятельств не представлено. Поэтому сведения о способе получения диплома и профессиональной подготовке конкретного человека нельзя рассматривать как доказанные факты.

Вопрос о подлинности документов и квалификации специалиста требует официальной проверки, а не выводов на основании неподтвержденных рассказов.

Почему в российских больницах становится больше иностранных специалистов

В материале также приводятся наблюдения сотрудницы одной из московских поликлиник. По ее словам, среди медицинских работников постепенно увеличивается количество специалистов, приехавших из других государств.

Одновременно некоторые российские врачи переходят в частные клиники либо принимают решение покинуть профессию.

На ситуацию влияет кадровый дефицит, с которым сталкиваются медицинские учреждения в разных регионах страны.

По оценкам, приведенным в публикации, системе здравоохранения не хватает приблизительно 150 тысяч сотрудников. Из них около 49 тысяч — врачи.

Нехватка специалистов создает дополнительные трудности для медицинских организаций, которым необходимо обеспечивать доступность помощи и поддерживать необходимую численность персонала.

Сколько медицинских работников потребуется России к 2030 году

Кадровая проблема может сохранять актуальность и в последующие годы. Согласно приведенным в материале прогнозам Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в специалистах медицинской сферы может достигнуть 500 тысяч человек.

Для решения этой задачи рассматриваются различные механизмы подготовки и привлечения работников.

Одно из направлений связано с международным образовательным сотрудничеством. Российские высшие учебные заведения расширяют присутствие в странах Азии и Африки, в том числе за счет открытия зарубежных филиалов.

Предполагается, что обучение по российским образовательным программам позволит будущим специалистам получить профессиональные знания, необходимые для дальнейшей работы.

Однако само по себе образование за рубежом или обучение в филиале российского вуза не освобождает выпускника от соблюдения требований допуска к медицинской деятельности.

Как проверяют квалификацию иностранных врачей

Для работы в российской системе здравоохранения значение имеет не только наличие диплома, но и подтверждение профессиональной подготовки в установленном порядке.

Медицинский специалист должен обладать знаниями, необходимыми для диагностики заболеваний, назначения лечения и взаимодействия с пациентами.

Отдельное значение имеет владение русским языком. Врачам приходится объяснять сложные медицинские сведения понятными словами, уточнять информацию о симптомах и обсуждать возможные риски лечения.

В публикации также упоминается случай трудоустройства нейрохирурга с поддельными документами. Однако обстоятельства этого происшествия подробно не раскрываются, поэтому связывать его непосредственно с изменением миграционных правил оснований нет.

Как решают проблему нехватки врачей за рубежом

Привлечение медицинских специалистов из других государств применяется не только в России. Во многих европейских странах иностранные врачи участвуют в работе национальных систем здравоохранения.

При этом наличие диплома, полученного за границей, не означает автоматического допуска к профессиональной деятельности.

Требования могут включать проверку образования, подтверждение квалификации и оценку владения языком страны, в которой специалист собирается работать.

Подобные процедуры направлены на обеспечение профессиональных стандартов и возможность полноценного общения медицинского персонала с пациентами.

Что изменилось для иностранных медицинских работников

Одобренные в июле 2025 года законодательные изменения предусматривают упрощение оформления разрешений на работу для отдельных категорий иностранных граждан, прибывающих по правительственным квотам.

Однако врачи, водители и продавцы не вошли в число специалистов, которых решили освободить от соответствующих языковых требований.

Таким образом, для иностранных медицинских работников сохраняется необходимость подтверждать знание русского языка в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом кадровый дефицит в российском здравоохранении продолжает требовать комплексных решений, включая подготовку отечественных специалистов, развитие медицинского образования и привлечение квалифицированных работников из других стран.

Может быть интересно: